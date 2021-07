Ea îl urăște pe Biden. Unii vecini urăsc modul în care o arată. Disputa a ajuns în tribunal

Andrea Dick este o suporteră înflăcărată a fostului președinte Donald J. Trump și crede că acesta a fost furat în alegeri, chiar dacă acuzația a fost discreditată în amănunt. Ei nu-i place președintele Biden – iar aceasta este o formulare moderată.Opiniile ei sunt evidente în sloganurile de pe bannere din fața casei ei din New Jersey: „Să nu mă acuzați / Eu am votat pentru Trump” și altele, care-l atacă pe dl. Biden în termeni duri. Unele cuprind cuvântul cu patru litere pe care unii oameni îl consideră deosebit de ofensator, chiar dacă o decizie mai veche a Curții Supreme a stabilit că utilizarea lui nu poate fi restricționată doar pentru a-i proteja pe cei ca aceștia.Când oficialii locali i-au cerut să scoată mai multe bannere despre care spuneau că încalcă o ordonanță anti-obscenitate, ea a refuzat. Acum înfruntă ordinul judecătorului și vrea s-o facă și în tribunal, pe terenul discursului neîngrădit: „Este dreptul meu conform Primului Amendament și îl voi invoca”.Într-o țară în care liniile greșelii politice sunt tot mai neregulate și adânci, cazul doamnei Dick este cel mai recent dintr-o serie de dispute care evidențiază echilibrul fragil cu care se confruntă uneori oficialități locale între apărarea libertății cuvântului și reacțiile la termeni pe care unii rezidenți îi consideră nepotriviți.Primarul orașului, Joseph Signorello III, spune că a primit mai multe plângeri referitoare la bannere – care pot fi procurate de la Amazon sau alți comercianți - pe care le-a încredințat responsabilului cu respectarea normelor. Rezidenții din Roselle Park, un orășel cu 14.000 de locuitori aflat la 40 de minute cu mașina de Times Square, au votat în masă pentru dl. Biden în noiembrie.„Nu este vorba în niciun caz despre politică”, spune Signorello, un democrat. A adăugat că oficialitățile ar fi luat aceleași măsuri dacă un limbaj similar ar fi fost folosit împotriva lui Trump. „Este vorba despre decență”.