Cel puțin 10 persoane au fost rănite luni ăn orașul Marbella din Spania, după ce o mașină scăpată de sub control a intrat în mai multe terase de pe trotuar, a spus poliția care a exclus un atac, relatează Reuters.

Un ofițer de poliție a spus că șoferul mașinii a fost arestat și este testat pentru consum de alcool și droguri.

Ofițerul a refuzat să dea mai multe detalii inclusiv cu privire la oamenii răniți. Poliția tratează cazul ca pe un accident.

Diverse mass-media locale au relatat că șoferul este un localnic în vârstă de 30 de ani care se afla în mașină cu părinții săi, în timp ce unele rapoarte sugerează că bărbatul suferă de probleme de sănătate mintală.

Filmările postate online au arătat mai multe persoane întinse pe trotuarul pătat de sânge în mijlocul scaunelor și meselor zdrobite, în timp ce paramedicii și trecătorii îi ajutau.

Cel puțin o persoană se afla în stare gravă într-un spital.

#Marbella Incident



- Happened on Av. Miguel Cano, Marbella at around 3:20pm

- Five people injured including one seriously

- Video shows man being restrained in crashed car

- Witnesses say car zig-zagged along street pic.twitter.com/JvcR8k7fOJ