O femeie se luptă de 7 ani cu Fiscul american pentru a demonstra că este în viață

Samantha Dreissig, în vârstă de 25 de ani, a declarat pentru CBS că încearcă de ani de zile să clarifice o încurcătură administrativă în urma căreia a fost declarată moartă și care i-a cauzat probleme cu Fiscul tatălui ei.„Ultima persoană cu care am vorbit de la Fisc mi-a spus, și citez 'Wow, ești decedată în toate sistemele noastre'”, le-a relatat Dreissig jurnaliștilor de la CBS.Aceasta a prezentat scrisori primite de la Fisc care afirmă că numărul său de securitate socială (n.r. echivalentul CNP-ului românesc) a fost blocat de Administrația Securității Sociale deoarece „aparține unei persoane decedate”.Dreissig le-a mai spus celor de la CBS că ultima ei corespondență cu un agent al Fiscului a avut loc în urmă cu peste un an, înainte de pandemia de COVID-19.Femeia speculează că eroarea administrativă s-a întâmplat în 2014, an în care mama sa a murit de cancer ovarian, când a încercat să își depună declarația fiscală fără să reușească acest lucru.„Mi-au spus 'nu, ne pare rău acest cont este legat de o persoană decedată'”, a povestit aceasta.Însă este neclar cum ar fi putut avea loc confuzia administrativă deoarece Dreissig nu are nici același nume, nici același prenume ca mama sa.Femeia a mai relatat că din cauza încurcăturii tatăl său nu a putut să o treacă ca fiind în întreținerea sa. „Vreau sincer ca Fiscul să știe că sunt în viață și vioaie”, a declarat aceasta.Nu este clar câte alte persoane se află în aceeași situație ca Dreissig însă acesta nu este primul caz în care Fiscul american s-a confruntat cu probleme administrative similare.Un raport al Trezoreriei SUA publicat pe data de 24 mai a acestui an notează că Fiscul a trimis aproape 2,2 milioane de cecuri de asistență financiară, în valoare totală de aproape 3,5 miliarde de dolari, unor persoane care, conform datelor agenției, nu ar mai fi în viață. CNBC a scris că 60.000 din aceste cecuri, în valoare de 72 de milioane de dolari, au fost returnate voluntar.