Documente ale Kremlinului par să arate un complot al lui Putin pentru a-l instala pe Trump la Casa Albă - The Guardian

Raportul - „No 32-04\vd” - e clasificat „secret”.

Ședința de la Kremlin

Ședința-cheie a avut loc pe 22 ianuarie 2016, conform documentelor, la ea participând președintele rus, șefii serviciilor sale de spionaj și miniștri importanți. Ei au convenit că un președinte Trump ar ajuta la realizarea obiectivelor strategice rusești, între care „frământări sociale” în SUA și slăbirea poziției de negociere a președintelui american. Trei servicii secrete rusești au primit ordinul de a găsi metode practice de a-l susține pe Trump, printr-un decret ce pare a purta semnătura lui Putin. În acel moment Trump era favoritul în cursa primară republicană pentru candidatura la președinție.Un raport întocmit de departamentul de experți al lui Putin recomanda utilizarea „întregii forțe posibile” pentru a obține victoria lui Trump. Se pare că serviciile occidentale de spionaj au cunoștință despre documente de câteva luni și că le-au examinat cu atenție. Documentele, consultate și de The Guardian, par să reprezinte o scurgere de informații gravă și extrem de neobișnuită din interiorul Kremlinului.Lucru ce pare a fi confirmat și de detalii circumstanțiale. De asemenea tonul și abordarea generală par a fi conforme cu modul de gândire al Kremlinului în privința securității. Kremlinul a bagatelizat scurgerea.Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, contactat joi dimineață de The Guardian, a declarat că ideea că conducătorii ruși s-au întâlnit și au convenit să-l sprijine pe Trump la o ședință de la începutul lui 2016 e o „minunată maculatură de ficțiune”.El afirmă că Trump e „cel mai promițător candidat” din perspectiva Kremlinului. /.../ Există și o succintă evaluare psihologică a lui Trump, caracterizat drept „un individ impulsiv, instabil mental și dezechilibrat care suferă de un complex de inferioritate”. Există totodată și o aparentă confirmare că Moscova deținea „kompromat” - materiale potențial compromițătoare - despre viitorul președinte, obținute, afirmă documentul, cu ocazia anterioarelor „vizite neoficiale pe teritoriul Federației Ruse” ale lui Trump.Documentul face referire la „anumite evenimente” din cursul vizitelor lui Trump la Moscova.Documentul îi invită pe membrii consiliului să consulte detaliile din anexa 5, paragraful 5. Nu se știe ce conține acea anexă. „Este acut necesar să se folosească toată forța posibilă pentru a facilita alegerea lui [Trump] în funcția de președinte american”, afirmă documentul. Ceea ce ar fi favorizat „scenariul politic teoretic” al Rusiei. O victorie a lui Trump „va duce cu siguranță la destabilizarea sistemului socio-politic american” și va face să răbufnească nemulțumirile ascunse, prezice el.Nu încape nici o îndoială că acea ședință din ianuarie 2016 a avut loc - și că a avut loc la Kremlin. O fotografie oficială de la eveniment îl arată pe Putin în capul mesei, între drapelul rusesc și un vultur bicefal aurit. Premierul rus Dmitri Medvedev se află la masă, alături de ministrul veteran de externe Serghei Lavrov.Prezenți au fost și Serghei Șoigu, ministrul apărării și șef al GRU, serviciul secret al armatei; Mihail Fradkov, șeful SVR, serviciul extern de spionaj; și Alexander Bortnikov, șeful serviciului intern FSB.Nikolai Patrușev, fostul director al FSB, a participat în calitate de secretar al consiliului de securitate. Conform unui comunicat de presă, ședința era destinată unor probleme privitoare la economie, respectiv la Moldova.Documentul sugerează că scopul autentic și secret al ședinței era să discute propunerile confidențiale ale serviciului analitic al președintelui, drept răspuns la sancțiunile americane împotriva Rusiei. Autorul lui pare a fi Vladimir Simonenko, șeful departamentului de experți al Kremlinului - care îi asigură lui Putin materiale și rapoarte analitice, unele bazate pe informații externe. /.../ The Guardian (preluare RADOR)