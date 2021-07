Lituania se confruntă cu un flux „înspăimântător” de migranți veniți dinspre Belarus

Şefa guvernului lituanian a precizat că există de „douăzeci de ori” mai multe persoane care au traversat frontiera în comparaţie cu 2020 sau 2019.„Numărul total poate să nu pară foarte înspăimântător, dar ceea ce este înspăimântător este tendinţa”, le-a spus ea jurnaliştilor după o întrevedere la Atena cu omologul său grec Kyriakos Mitsotakis.Până în prezent în acest an, grănicerii lituanieni au arestat peste 1.500 de migranţi provenind din Belarus, faţă de 81 în întregul an 2020. Săptămâna trecută, armata a început să instaleze sârmă ghimpată la frontieră pentru a-i descuraja pe solicitanţii de azil, din care majoritatea sunt originari din Orientul Mijlociu şi Africa.Ingrida Simonyte a dat asigurări că există indicii că fluxul este în creştere şi că autorităţile sunt sub presiune să creeze rapid adăposturi pentru solicitanţii de azil. Lituania, ţară de 2,8 milioane de locuitori, întâmpină dificultăţi în contextul acestui vârf fără precedent de migranţi.„Nu am fost niciodată pe drumul sau pe o rută mai mare a persoanelor care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană, deci este puţin cam brusc”, a explicat ea.„Lituania nu este nici un culoar, nici o cale de ieşire spre Uniunea Europeană, Suedia, Germania sau alte ţări. Vrem să spunem că există proceduri şi instrumente juridice pentru a solicita azil în caz de nevoie”, a adăugat ea.Tensiunile între Minsk şi Vilnius s-au amplificat anul trecut, după ce Lituania a devenit un refugiu pentru opoziţia belarusă, în urma unui scrutin prezidenţial contestat.