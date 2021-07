Un manager Uber, nominalizat să supervizeze transformarea digitală a Sloveniei / În România portofoliul este ocupat de un geolog

În România ministrul digitalizării este un geolog

„Transformarea digitală este un proces solicitant și important din punct de vedere strategic care necesită multă coordonare interministerială”, a declarat premierul sloven Janez Janša când a anunțat nominalizarea lui Boris Andrijanič.Acesta va deține funcția de ministru fără portofoliu responsabil de transformarea digitală și va conduce o agenție nou creată în cadrul guvernului pentru implementarea acesteia.Andrijanič are în prezent un rol dublu la Uber, fiind director de siguranță pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa și director de politici publice pentru Europa Centrală și de Est.Acesta este de asemenea președintele Consiliului Strategic pentru Digitalizare, un organ consultativ al guvernului de la Ljubljana.Executivul sloven intenționează să cheltuie peste o cincime din fondurile de 2,5 miliarde de euro din planul său de redresare și reziliență pe digitalizare, în special în administrația publică, educație și sistemul sanitar.​Ciprian Sergiu Teleman, nominalizat de USR-PLUS pentru Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, are studii de geologie și a câștigat bani din cursuri de coaching, mentoring și inteligență emoțională pentru companii.Potrivit profilului său de LinkedIn acesta a fost timp de 8 ani cercetător științific la Institutul Național de Geologie.Ciprian Teleman susține pe site-ul propriu că are „opt ani de carieră ca cercetător științific și șaisprezece ani în mediul privat, în calitate de consultant, pentru companii care acoperă tot spectrul economiei românești".Potrivit profilului său de LinkedIn, Ciprian Teleman este licențiat al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (1989-1994), ulterior din 1996 fiind cercetător științific senior timp de 8 ani în cadrul Institutului Geologic din România.Acesta și-a mai trecut o experiență de 1 an și 8 luni în perioada 2005-2006 ca director al firmei Ascent Group, co-fondator al firmei Max-Business & Accounting (din 2015 până în prezent) și consultant senior la firma Qualians (din ianuarie 2016 până în prezent).Pe un alt site personal (https://ciprian.teleman.ro/about/) Ciprian Teleman afirmă că face parte din echipa de consultanți Qualians România oferind consultanță și training sub licențe TMI și Tack și că este asociat în două companii din domeniile informatic și financiar (MAX BA și Accountess).