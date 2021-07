Facebook a cenzurat un raport intern ce prezenta pericolele reprezentate de hackerii ruși: „Am simțit că facem parte dintr-o mușamalizare”

Prima versiune a raportului redactat de Alex Stamos, ofițerul-șef de securitate al Facebook la momentul respectiv, și de echipa sa conținea „o secțiune întreagă dedicată activității hackerilor susținuți de Rusia”, potrivit unei copii a cărții „Un adevăr urât: În interiorul bătăliei Facebook pentru dominație” (An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination) obținute de jurnaliștii de la Insider.Autorii cărții afirmă că documentul conținea „exemple concrete din timpul alegerilor prezidențiale (americane) din 2016 care demonstrau cum Rusia a folosit platforma pentru a distribui documente obținute de hackeri”.Directorii Facebook, printre care și vicepreședintele pentru comunicare de atunci Elliot Schrage, le-au transmis lui Stamos și echipei sale să elimine complet secțiunea respectivă, potrivit noii cărți.„Nu voiau să facă valuri”, le-a declarat o persoană familiară cu discuțiile autorilor cărții, aceștia notând că directorii Facebook au crezut că „nu ar fi înțelept din punct de vedere politic să fie prima companie tech care confirmă descoperirile agențiilor de informații ale SUA”.Echipa lui Stamos a eliminat apoi detalii din secțiunea despre amenințările prezentate de Rusia și a înlăturat orice referință privind alegerile prezidențiale americane din 2016.Însă nici versiunea revizuită nu i-a mulțumit pe directorii Facebook, Schrage și vicepreședintele pentru politici globale Joel Kaplan cerându-le lui Stamos și echipei sale să înlăture toate referințele la Rusia.„Scopul raportului a fost de a ne împărtăși descoperirile într-o manieră directă, motiv pentru care a existat un consens larg față de recomadările echipei de securitate de a (...) nu numi țări specifice”, susține Facebook într-un comunicat remis pentru Insider.Însă noua carte afirmă că membrii echipei de securitate a companiei au fost „surprinși și furioși” din cauza deciziei de a cenzura raportul. „Am început să ne simțim ca și cum am face parte dintr-o mușamalizare la Facebook”, le-a relatat unul dintre aceștia autorilor cărții.Însă decizia conducerii Facebook a fost în linie cu directiva de „compania mai presus de țară”, stabilită de Mark Zuckerberg la începuturile Facebook.„Ca o companie globală privat Facebook nu a vrut să se implice în lupte geopolitice și cu siguranță n-a vrut să fie în mijlocul unor alegeri naționale disputate. Facebook era, mai presus de toate, o afacere”, afirmă autorii cărții.