Procurorii americani au pus sub acuzare patru iranieni pentru că voiau să răpească o jurnalistă din New York

În ultimii ani, ofiţerii de informaţii iranieni au păcălit mai mulţi activişti din afara ţării să călătorească spre destinaţii unde erau răpiţi şi trimişi înapoi în Iran, au spus autorităţile americane.Rechizitoriul nu a numit obiectivul complotului, însă Reuters a confirmat că este vorba despre jurnalista iraniano-americană Masih Alinejad, care a contribuit la serviciul Voice of America Persian, finanţat de guvernul american, şi a scris despre problemele din Iran legat de drepturile omului. Departamentul american de Justiţie a refuzat să comenteze.Alinejad, contactată telefonic, a spus că este în stare de şoc. Ea a precizat că a colaborat cu Federal Bureau of Investigation (FBI) de când a fost contactată de agenţie în urmă cu opt luni, când i-au fost arătate fotografii făcute ei de către complotişti.„Mi-au arătat că Republica Islamică s-a apropiat foarte mult”, a declarat Alinejad. Cei patru iranieni au angajat detectivi particulari sub pretexte false şi au supravegheat-o pe jurnalistă în Brooklyn, au înregistrat video familia şi casa ei ca parte a unui complot de a o răpi, au spus procurorii. Cei patru au plănuit să o ducă cu forţa în Iran, unde „soarta victimei ar fi fost incertă, în cel mai bun caz”, a spus Audrey Strauss, procuror Southern District of New York.Agenţii iranieni au angajat detectivi particulari în Manhattan pentru a o supraveghea pe Alinejad, susţinând că ea era o persoană din Dubai dată dispărută, care a fugit din ţară pentru a evita să plătească o datorie, au mai spus procurorii. Ei au specificat şi faptul că agenţii iranieni au făcut cercetări legat de cum ar putea să ducă jurnalista în afara New York-ului într-o barcă de viteză spre Caracas.Iranul a condus operaţiunea împotriva jurnalistei cu intenţia „de a ademeni cetăţeanul nostru înapoi în Iran ca represalii la libertatea de exprimare”, a spus Alan E. Kohler Jr., director adjunct al Diviziei de Contraspionaj din FBI.În 2019, agenţi iranieni l-au atras pe Ruhollah Zam, jurnalist stabilit în Franţa, în afara ţării, l-au capturat şi executat în Iran, fiind acuzat de răzvrătire, au mai notat procurorii. Alinejad a declarat că a atras mânia Iranului pentru că a mediatizat protestele femeilor din Iran faţă de legile care cer acoperirea capului, precum şi pentru că a scris despre iranienii ucişi în demonstraţiile din 2019.Jurnalista a mai afirmat că agenţii iranieni au încercat de mai multe ori să o atragă în Turcia, cu ameninţări şi promisiuni să îşi întâlnească familia. Agenţii FBI au avertizat-o la începutul acestui an că Iranul plănuieşte să o răpească, astfel că ea şi soţul ei au fost mutaţi în case de siguranţă în timp ce ei investigau cazul. „Nu pot să cred că nu sunt în siguranţă în America”, a mai spus Alinejad.