Zeci de parlamentari statali au fugit din Texas pentru a opri votarea unei legi electorale

​Câteva zeci de congresmeni democraţi din Texas şi-au părăsit luni statul din sudul SUA pentru a împiedica adoptarea unei controversate legi electorale, dorită de majoritatea republicană din parlamentul texan, notează AFP și Agerpres.

Legea din Texas autorizează arestarea parlamentarilor statului care sunt absenţi în timpul sesiunilor de vot şi aducerea lor în Parlament, cu forţa dacă este necesar. De aceea, aceşti congresmeni au decis să fugă cu avionul într-un loc unde poliţia din Texas nu are autoritatea de a acţiona.

"Eu şi colegii mei democraţi părăsim statul pentru a împiedica realizarea cvorumului şi pentru a torpila proiectul de lege de restrângere a votului în Texas", a declarat într-un mesaj pe Twitter James Talarico, deputat democrat din Camera Reprezentanţilor a statului Texas.

My Democratic colleagues and I are leaving the state to break quorum and kill the Texas voter suppression bill.



We’re flying to DC to demand Congress pass the For The People Act and save our democracy.



Good trouble. #txlege pic.twitter.com/gvDi8zcyey