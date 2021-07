VIDEO Irak: Cel puțin 36 de morți în incendiul izbucnit într-un spital Covid

Cel puțin 36 de pacienți au murit luni seara într-un incendiu violent în unitatea Covid-19 a spitalului Al-Hussein din Nassiriya, sudul Irakului, potrivit unui nou raport al purtătorului de cuvânt al autorităților locale de sănătate, citat de AFP.

"Victimele au suferit arsuri mortale și cercetările continuă", a declarat Haydar al-Zamili pentru AFP, adăugând că unitatea avea 60 de paturi și că mulți pacienți probabil erau ”încă prinși”. Purtătorul de cuvânt a mai spus că cinci persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare critică.

Incendiul era încă în curs, potrivit unui corespondent AFP, iar sute de oameni s-au adunat la fața locului pentru a ajuta pompierii și salvatorii. Cauzele incidentului erau încă necunoscute.

Potrivit unei surse medicale, 16 pacienți au putut fi evacuați din unitatea care arde.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare au arătat clădirea în flăcări și vârtejuri imense de fum negru.

În aprilie anul trecut, o tragedie similară a ucis peste 80 de persoane în incendiul dintr-un spital dedicat Covid-19 din Bagdad.

Această tragedie a fost cauzată de o serie de neglijențe care au stârnit furia irakienilor și au dus la demisia ministrului Sănătății de atunci.

Buteliile de oxigen depozitate cu încălcarea condițiilor de siguranță explodaseră, iar flăcările devoraseră plafoanele false neinflamabile timp de ore întregi.

Majoritatea spitalelor irakiene sunt vechi, iar sistemul de sănătate este deteriorat de ani de zile. Luni a izbucnit un incendiu la ministerul sănătății din Bagdad și a fost rapid controlat, fără a provoca vreo victimă.

Irakul are peste 1,4 milioane de persoane infectate cu coronavirus, iar epidemia a provocat peste 17.000 de decese.

