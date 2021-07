Veniturile Canalului de Suez au crescut la un nivel record, în ciuda incidentului Ever Given

Nava Ever Given a ridicat ancora din Canalul Suez

Veniturile Canalului de Suez au crescut la nivelul record de 5,84 de miliarde de dolari în anul fiscal 2020/2021, de la 5,72 de miliarde de dolari în anul precedent, a anunţat duminică Autoritatea Canalului Suez, transmite Reuters, preluată de News.ro.





Autoritatea a mai spus că veniturile canalului în primele şase luni ale acestui an au crescut la aproximativ 3 miliarde de dolari, comparativ cu 2,76 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă a anului trecut, în pofida incidentului legat de eşuarea navei transportatoare de containere Ever Given, în luna martie.





Ever Given a blocat canalul timp de şase zile, în martie, perturbând comerţul mondial.









Un proces intentat de Autoritate pentru despăgubiri în faţa unei instanţe egiptene a fost anulat duminică după soluţionarea litigiului, au spus surse judiciare.





Numărul de nave care au trecut prin Canalul Suez a crescut în prima jumătate a anului 2021 la 9.763, comparativ cu 9.546 de vase în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit autorităţii canalului.





Aproximativ 15% din traficul mondial de transport maritim trece prin Canalul Suez, cea mai scurtă rută de transport maritim între Europa şi Asia. Canalul este o sursă importantă de valută pentru Egipt.





Ca urmare a eşuării navei Ever Given, autoritatea canalului a accelerat un plan de lărgire şi de adâncire a celei mai sudice secţiuni a canalului, unde a avut loc eşuarea, şi prelungirea unei a doua rute către nord, care a fost construită în 2015.