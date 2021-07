Alegeri parlamentare în Moldova 2021. Lenin îmbrăcat în pungi de plastic, fata din sicriu și politicieni bătăuși – sau cum a fost campania electorală

Alegeri in Moldova 2021. Miting al suporterilor lui Igor Dodon

Diaspora

Transnistria

Miliardul

Tu M'as Promis

Bătălia milioanelor

Penalii de lux

Hârtie igienică, sicrie și castraveți

Sondajele și perspectivele

Vectorul politicii externe a fost, iarăși, o temă majoră de dezbatere, pentru că nici după 30 de ani de independență Moldova nu se poate hotărî dacă vrea să meargă spre Vest sau spre Est.O altă temă reluată și în această campanie este lupta împotriva corupției, care se tot discută de ani de zile, fără să tulbure în vreun fel caracatița corupției, care aproape că a sufocat țara.Veridica a trecut în revistă câteva din subiectele, momentele și personajele care au ținut prima pagină în timpul acestei campanii electorale.Organizarea votului în diaspora a stat în topul știrilor câteva săptămâni, timp în care dosarul s-a plimbat prin instanțe la diferite complete de judecată. Până la urmă, Comisia Electorală Centrală (CEC) a deschis un număr record de secții - 150, față de 139 cât a dispus inițial, dar mai puține față de cele 191, câte a propus Ministerul de Externe.Pe de altă parte, CEC a deschis 44 de secții pentru alegătorii din stânga Nistrului, cu două mai mult decât la prezidențiale, dintre care trei în localități care nu sunt controlate de autoritățile de la Chișinău.În urma mai multor proteste și a deciziei judecătorești, s-a renunțat la cele trei. Pe fondul temerilor că alegătorii din stânga Nistrului ar putea fi mituiți, joi seara, o instanță a dispus reducerea secțiilor la 12, dar, decizia ar putea fi contestată. În plus, CEC ar putea să nu țină cont de ea.Tema jafului bancar din 2014 a fost și în această campanie unul din principalele subiecte de dezbateri, concurenții învinuindu-se reciproc pentru că au participat într-un fel sau altul la furtul miliardului de dolari.Chiar dacă miliardul e menționat cu regularitate, se discută tot mai puțin despre probabilitatea ca banii să ajungă vreodată înapoi la buget. În același registru, socialiștii și pro-europenii s-au întrecut în a-și asuma meritele pentru răsturnarea regimului condus de oligarhul fugar Vlad Plahotniuc și s-au acuzat reciproc de legături cu acesta.Sunt însă puțini cei care vorbesc despre condamnarea lui la Chișinău, chiar dacă acum doi ani cu toții se lăudau că ei vor fi cei care îl vor aduce în cătușe înapoi la Chișinău.Ca întotdeauna, promisiunile electorale au curs gârlă, dar cele mai multe s-au dovedit a fi simple povești tipice populiștilor: potrivit unei cercetări realizate de Expert-Grup , îndeplinirea acestor promisiuni ar necesita alocații bugetare de peste cinci miliarde de euro (o sumă uriașă pentru cea mai săracă țară din Europa), sau o creștere economică de peste 10% anual.La 24 iunie, cunoscuta publicație germană Bild a scris că Rusia ar fi finanțat cu peste 11,5 milioane de euro campania pentru alegerile prezidențiale a lui Igor Dodon, din noiembrie anul trecut, pe care aceasta le-a pierdut. Socialiștii au negat veridicitatea documentelor publicate de Bild.Zece zile mai târziu, New Europe, un site care anterior a publicat articole favorabile unor politicieni controversați de la Chișinău precum Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, a scris că Occidentul ar fi finanțat PAS și pe Maia Sandu cu 56 de milioane de euro.Este interesant că o știre voluminoasă din acel articol a fost publicată de instituții de presă apropiate socialiștilor în limbile română și rusă practic concomitent, ceea ce sugerează coordonarea difuzării.Trei zile mai târziu, eureporter.co, publică o altă investigație, citând conversații și documente care ar fi fost transmise de Igor Dodon unui om de afaceri rus, Igor Ceaika, din care reiese că socialiștii ar pregăti aproximativ 2,5 milioane de euro pentru mituirea alegătorilor din Transnistria și pentru fraudarea alegerilor.Deși majoritatea concurenților electorali spun că eradicarea corupției reprezintă o prioritate, mai multe personaje controversate, care apar în cele mai răsunătoare dosare penale din Republica Moldova, fie candidează direct, fie reprezintă actori electorali și, în această calitate, s-au perindat pe la toate posturile de televiziune.Printre aceștia este Ilan Șor, președinte și cap de listă al partidului care îi poartă numele. Deși în fostul legislativ a participat la o singură ședință, după care a fugit din Republica Moldova, are pretenția la un nou mandat și a fost prezent practic zilnic pe rețelele sociale, promițându-le cetățenilor să le aducă Europa acasă.Fiind condamnat de prima instanță pentru implicare în frauda bancară din 2014, Șor a cerut anularea mandatului de arestare ca să poată merge la întâlniri cu alegătorii.Veaceslav Platon a reprezentat singurul candidat independent, Veaceslav Valico, și a mers la dezbateri televizate în locul acestuia. Platon e considerat „creierul” unei operațiuni de spălare a banilor din Rusia, suma totală depășind 20 de miliarde de dolari, și e acuzat că ar fi preluat ilegal mai multe afaceri.Totodată, se crede că Platon ar sta în spatele unei companii care se judecă cu Republica Moldova cerând prejudicii de zeci de milioane de euro.Și fostul deputat PSD, Cristian Rizea, care se ascunde în Republica Moldova după ce a fost condamnat în România, a avut cale liberă la toate televiziunile, în calitate de reprezentant al obscurului Partidul NOI. Rizea chiar a vrut să candideze, dar CEC nu i-a acceptat candidatura.Partidul Acasă Construim Europa (PACE), condus de un fost șef de poliție care a slujit mai multe guvernări, a avut cea mai „poetică” lansare în campania electorală – cu o tânără care a ieșit dintr-un sicriu.Totuși, cele mai multe delicii pentru presă le-a oferit Alianța pentru Unirea Românilor, lansată în Republica Moldova în ajunul campaniei. Mai multe acțiuni AUR s-au lăsat cu scandal și chiar cu bătăi.Activiștii AUR au protestat și au dormit o noapte în fața sediului SIS, au încercat în mod repetat să ajungă în stânga Nistrului, au organizat o contramanifestație la un marș al socialiștilor, iar fostul primar de Chișinău Dorin Chirtoacă a încercat să sară la bătaie la Dodon și Voronin, dar a fost oprit de pază.Un reprezentat al AUR a doborât un polițist, iar la o altă manifestație, Chirtoacă a luat o palmă peste față de la un socialist încât i-au zburat ochelarii. În semn de răzbunare, Chirtoacă a acoperit cu sacoșe negre monumentul lui Lenin.Liderul unui alt partid, până recent unionist, Vasile Costiuc, a luat un baston pe șale de la un paznic de pe podul de pe Nistru. Iar liderul Partidului Regiunilor, Alexandr Kalinin, a declarat greva foamei în fața Guvernului, în semn de susținere a angajaților Căii Ferate care de ani de zile primesc salariile cu întârziere.Nici dezbaterile electorale nu au fost ferite de scandaluri. Kalinin a aruncat sticla cu apă în platoul unei televiziuni pentru că întrebările nu-i erau puse în limba rusă.La o altă emisiune, Rizea i-a dat lui Platon hârtie igienică „să nu mai mănânce la rahat”. Platon, care spune că trăiește din economiile de 60 de milioane de dolari, și-a luat hârtia când a ieșit din platou.La o altă emisiune în direct, același Platon nu s-a rușinat să mănânce, împreună cu Costiuc, castraveții aduși de acesta. Iar ultimele zile de campanie a venit cu un video în care Dodon este filmat în timp ce „vânează” mistreți închiși într-un ocol și un altul în care se bucură când probează noul fotoliu prezidențial.Ambele provin, se pare, din telefonul personal al fostului președinte.Sondajele în Republica Moldova nu coincid, de obicei, cu rezultatele alegerilor. La acest scrutin e și mai complicat întrucât nici măcar nu este clar câte partide vor intra în viitorul Parlament.Trei concurenți sunt cotați cu șanse sigure – PAS, Blocul comuniștilor și socialiștilor și Partidul Șor. Unele sondaje spun că, la limită, vor trece pragul electoral și Blocul primarului de Bălți, Renato Usatîi, și Platforma Demnitate și Adevăr.