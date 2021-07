VIDEO Inundaţii la New York înainte de sosirea furtunii Elsa / Imagini cu oameni în apă până la brâu îndreptându-se către peron

Mai multe staţii de metrou au fost inundate, iar artere mari au fost blocate la New York, ameninţat de inundaţii odată cu sosirea furtunii Elsa, relatează AFP.

Nivelul apei de ploaie a atins joi între cinci şi zece centimetri, în urma unei serii de furtuni, la New York, a anunţat serviciul naţional american de meteorologie (National Weather Service, NWS), ”care au cauzat inundaţii-fulger considerabile în anumite locuri”.

Pasageri de la metrou au postat pe Twitter imagini video din unele staţii inundate, extrem de impresionante în staţia de pe 157th Avenue, în nordul Manhattanului, citează News.

Tropical Storm Elsa powered its way up the East Coast on Thursday, flooding subway stops and shutting down streets in New York City. The NYPD said it had to rescue several motorists from rising waters.⁠ pic.twitter.com/egwqU44jHB