Interzis din rețelele de socializare, Trump depune o plângere împotriva Facebook, Twitter și Google

„Convinsi că Trump va pierde”

„Suntem angajați într-o luptă pe care o vom câștiga”, pentru a apăra libertatea de exprimare, a promis republicanul, la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey.Dar șansele ca această plângere să aibă succes sunt mici, potrivit experților legali.„Rețelele sociale au dat o putere extraordinară unui grup de giganți ai Big Tech”, a acuzat cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, care cochetează cu o nouă candidatură în 2024.În fața mai multor invitați, miliardarul a explicat că a depus plângeri colective împotriva giganților tehnologici, inclusiv Facebook, Google și Twitter, precum și șefilor lor Mark Zuckerberg, Sundar Pichai și Jack Dorsey.Acești trei șefi „pun în aplicare cenzura ilegală”, a spus el. „Nu există dovezi mai bune că Big Tech este scăpat de sub control decât faptul că l-au interzis pe președintele Statelor Unite în funcție” de pe platformele lor.Alături de Institutul de Politică America First, Trump a spus că speră că Curtea Federală pentru Districtul de Sud al Floridei va dispune „sfârșitul imediat al cenzurii ilegale și rușinoase asupra partea „rețelelor sociale”.În iunie, Facebook l-a suspendat pe Donald Trump pentru doi ani.Republicanul fusese deja exclus din platformă, temporar, pe 7 ianuarie, când era încă președinte pentru că și-a încurajat susținătorii în timpul atacului asupra Capitoliului din Washington cu o zi înainte, o decizie fără precedent.Rețeaua socială Twitter l-a blocat și după asaltul ucigaș asupra Capitolului, desfășurat în timpul ceremoniei de certificare a victoriei rivalului său Joe Biden, pe 6 ianuarie.Înainte de a fi interzis, Donald Trump avea aproape 89 de milioane de adepți pe Twitter, precum și 35 de milioane pe Facebook și 24 de milioane pe Instagram.Pe aceste platforme, el a minimizat în special gravitatea pandemiei și a denunțat așa-numita fraudă electorală, niciodată demonstrată în instanță.„Google și YouTube au șters nenumărate videoclipuri care au îndrăznit să pună la îndoială judecata Organizației Mondiale a Sănătății” în timpul pandemiei Covid-19, a lamentat fostul președinte miercuri.Magnatul imobiliar a fost sursa a numeroase litigii în timpul carierei sale, dar acestea au avut rareori succes. Cu toate acestea, el a spus miercuri că vrea să meargă până la capăt în această chestiune.Eric Goldman, profesor de drept de înaltă tehnologie la Universitatea din Santa Clara este „convins că Trump va pierde”.„Primul amendament” al Constituției SUA, care apără libertatea de exprimare, „constrânge doar actorii publici, nu organizațiile private”, a declarat el pentru AFP.Pentru Matt Schruers, președintele gigantului tech lobby CCIA, „acțiunile colective frivole nu vor schimba faptul că utilizatorii, chiar și președinții Statelor Unite, trebuie să respecte regulile pe care le-au acceptat”.„Această plângere este o acțiune publicitară și este puțin probabil ca aceasta să avanseze în instanțe”, a adăugat Jameel Jaffer, șeful unui centru specializat în apărarea libertății de exprimare, „Knight First Amendment Institute”, de la Universitatea Columbia.