FOTO VIDEO Mii de oameni au protestat în capitala Georgiei față de violența împotriva membrilor comunității LGBT

Mii de oameni au ieșit marți în stradă la Tbilisi, capitala Georgiei, pentru a denunța violența împotriva comunității LGBT care a avut loc acolo cu o zi înainte și care a dus la anularea unui marș Pride, notează AFP.

Printre manifestanții adunați în tăcere în timpul serii, în fața Parlamentului acestei țări conservatoare, mulți aveau steaguri curcubeu și ale Uniunii Europene.

Poliția a înconjurat zona pentru a-i proteja de cei aproximativ 200 de activiști anti-LGBT + care au organizat contramanifestații în apropiere și au încercat în mai multe rânduri să forțeze cordonul.

People are protesting yesterday's homophobic anti-state violence in #Tbilisi. Radical nationalistic groups r here too. Someone threw a water bottle just as I was passing by. Police is mobilised. Respect for #HumanRights must prevail & @GovernmentGeo must protect peaceful protest. pic.twitter.com/r1552LuEXf