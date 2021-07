Lovitură pentru influencerii din Norvegia: O nouă lege îi obligă să precizeze dacă pozele de pe social media sunt editate

”Avem nevoie de lege”

Doar că această tendință despre care se discută din ce în ce mai mult are și un impact negativ, mai ales asupra adolescentelor care ajung să se raporteze obsesiv la un model de frumusețe adesea greu de atins, tocmai pentru că este produsul unor editări și filtre ce falsifică grosolan realitatea mai puțin...perfectă, deși nu mai puțin fermecătoare în multe cazuri.Norvegia a decis să găsească soluții juridice pentru a combate acest fenomen și a adoptat recent o lege care îi obligă pe influenceri să precizeze că fotografiile au fost editate, atunci când este cazul, relatează BBC Noile reguli vor afecta postările care sunt făcute pe bani sau care au ca scop promovarea anumitor produse. Amendamentul a fost introdus în legea norvegiană a marketingului, urmând ca regele să decidă când va intra în vigoare.Pe site-ul guvernului de la Oslo se precizează că amendamentul are ca scop reducerea presiunii sociale și pshiologice din cauza reclamelor care prezintă oamenii într-o manieră idealizată."Printre alte chestiuni, este introdusă obligația de a marca reclamele retușate sau manipulate atunci când este vorba despre editarea corpului unor persoane, a măsurilor, formei sau pielii”, precizează guvernul.Reglementarea acoperă utilizarea filtrelor sau aplicațiilor speciale cum sunt cele de pe Snapchat și se referă la postările promoționale de pe rețelele sociale. Pe lângă influencerii, vor fi afectați și actorii sau cântăreții.Madeleine Pedersen, 26 de ani, este influencer pe Instagram, promovând marca Moss în Norvegia. Tânăra crede că era timpul să fie adoptată o astfel de lege și speră că va avea un efect benefic asupra adolescenților."Sunt atâția oameni care sunt nesiguri în ce privește corpul și chipul lor. Eu însămi m-am luptat cu complexe legate de modul în care arăt, mai demult. Cel mai rău este că nici măcar nu știu dacă celelalte fete pe care le admiram își editau sau nu pozele. De asta avem nevoie de răspunsuri, avem nevoie de această lege”, a mai comentat ea.Tânăra mai spune că nu simte nevoia să-și editeze pozele care au o audiență de peste 90.000 de oameni, ci se limitează la a schimba pe ici pe colo lumina, culorile și nuanțele pentru a transmite un vibe mai plăcut.Ea mai crede că mulți influenceri își vor edita tot mai puțin fotografiile de jenă să recunoască o cosmetizare substanțială a realității. ”Ești frumoasă așa cum ești, nu da cu piciorul la asta pentru câteva like-uri în plus. Nu așa arată viața adevărată”, a mai comentat ea.