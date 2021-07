Peste 1.000 de militari afgani s-au retras și au fugit din nou peste graniță din fața trupelor talibane

Retragerea trupelor americane și NATO

„Talibanii au tăiat toate drumurile și acești oameni n-au avut unde să meargă decât să treacă granița”, a declarat un oficial afgan pentru Reuters Poliția de frontieră din Tadjikistan a anunțat într-un comunicat remis presei că 1.037 de militari afgani au trecut granița „pentru a-și salva viața”. BBC a relatat că ultima retragere marchează a treia instanță din ultimele trei zile când soldați afgani fug în Tadjikistan și a cincea în ultimele două săptămâni. În jur de 1.600 de militari ai Afganistanului au fugit peste graniță până acum.Militanții talibani au avansat rapid în zone din nordul Afganistanului, situația privind securitatea deteriorându-se precipitat în această parte a țării. În unele cazuri forțele afgane s-au predat fără să lupte.Însă alte trupe guvernamentale și miliții locale continuă să își mențină pozițiile în fața insurgenților, potrivit The Washington Post Serviciile de informații ale SUA au evaluat că guvernul afgan s-ar putea potrivi într-un interval de 6-12 luni după retragerea completă a trupelor americane, dacă nu mai devreme.În timpul unei vizite la Casa Albă de la sfârșitul lunii iunie, președintele afgan Ashraf Ghani a spus despre această informație că „au existat multe astfel de prognoze și toate s-au demonstrat a fi false”. Trupele americane și NATO au părăsit săptămâna trecută baza aeriană de la Bagram , cea mai mare din Afganistan și un centru operațional cheie pentru forțele Coaliției ce a invadat Afganistanul pentru a-i înlătura pe talibani de la putere.Este așteptat ca retragerea completă a trupelor americane din Afganistan să fie finalizată până la sfârșitul lunii august după ce termenul inițial, anunțat de președintele american Joe Biden ca fiind pe 11 septembrie 2021 , a fost decalat.„Te uiți la situația de securitate, nu este bună. Afganii își dau seama că nu este bună. Talibanii sunt în mișcare. Începem să creăm condiții aici care nu arată bine pentru Afganistan în viitor dacă există o tentativă de preluare militară [a puterii], a afirmat într-un interviu acordat recent generalul Scott Miller, cel mai înalt comandant american din Afganistan.„Ar trebui să fim îngrijorați. Pierderea rapidă de teren trebuie să fie îngrijorătoare, unu, fiindcă războiul este fizic dar are și o componentă psihologică și de moral. Și speranța chiar contează. Și moralul chiar contează”, a mai afirmat acesta, potrivit CNN Președintele american Joe Biden a declarat în timpul unei conferințe de presă susținute vinerea trecută că crede că afganii „au capacitatea de a susține guvernul”.Biden a mai afirmat că Statele Unite au luptat în Afganistan timp de aproape 20 de ani și că este timpul ca țara să își ia securitatea în propriile mâini.Retragerea trupelor americane din Afganistan, țară în care SUA luptă din 2001, are loc în urma unui acord încheiat cu talibanii de administrația fostului președinte republican Donald Trump și susținută ulterior de succesorul său, democratul Joe Biden.