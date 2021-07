Ce avere are Jeff Bezos în ziua când pleacă din fruntea Amazon? De 739.489 ori mai mare decât americanul de rând

#TBT to 1997 when Jeff Bezos flew to Japan to deliver a package to Amazon's millionth customer. #AmazonPrime10 pic.twitter.com/LAK1naGCfI — Amazon (@amazon) February 5, 2015

De la vânzător de cărți online la centimiliardar





Amazon a ajuns la o capitalizare de piață de 1,8 trilioane de dolari în timp ce averea lui Bezos a crescut cu 12.425% - cu 196 de miliarde de dolari față de 1998 când a apărut pentru prima dată pe lista Forbes a celor mai bogați 400 de americani cu o avere netă de 1,6 miliarde de dolari.Averea lui Bezos, acum în vârstă de 57 de ani, se ridică la aproape 202 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Bloomberg , care folosește o metodologie de calcul ușor diferită, o situează la 199 de miliarde de dolari. Business Insider notează că averea sa este echivalentă cu cea mediană netă a 739.489 de americani la vârsta de 65 de ani, vârsta la care majoritatea persoanelor ies la Pensie în Statele Unite.Averea medie a unui american din categoria de vârstă respectivă este de 266.400 de dolari, potrivit datelor Rezervei Federale a SUA.Bezos este de peste două ori mai bogat decât întreaga familie regală britanică, aceasta având o avere estimată la 88 de miliarde de dolari în 2017, și averea sa este mai mare decât PIB-ul a numeroase țări - deși comparația între PIB și valoare netă nu este una exactă.Fondatorul Amazon câștigă însă mai mulți bani în fiecare secundă decât o face în medie un muncitor american într-o săptămână.Bezos va rămâne însă în funcția de președinte executiv al Amazon, în timp ce mantia de CEO va fi preluată de Andy Jassy, directorul departamentului de cloud-computing care s-a alăturat companiei în 1997 Bezos a devenit pentru prima dată miliardar în 1998, la un an după ce a listat pe bursă Amazon ca vânzător online de cărți. La momentul respectiv compania de abia începea să își extindă activitățile dincolo de comercializarea de cărți, permițând clienților săi să cumpere și CD-uri online.În acel an prețul mediu al unei acțiuni Amazon era de doar 7,47 de dolari, o fracțiune din cel de 3.487,40 înregistrat în prezent.Însă în următoarele două decenii Amazon și-a extins afacerile în numeroase alte domenii, ajungând în prezent la o dimensiune și influență care atrage critici din toate zonele spectrului politic.Autoritățile de reglementare investighează practicile anticoncurențiale ale companiei, activiștii pentru drepturile muncitorilor încearcă să sindicalizeze forța de muncă a Amazon, legiuitorii progresiști au criticat vocal averea masivă a lui Bezos iar cei conservatori au denunțat decizia gigantului de comerț online să înlăture din magazinul său o carte controversată despre persoanele transgender.Însă în pofida obstacolelor recente și a îngrijorărilor legate de anchetele antitrust, prețul acțiunilor Amazon a continuat să crească vertiginos, răsplătindu-l pe fondatorul companiei cu o avere mereu în creștere.Bezos a devenit cel mai bogat om din lume în 2018 când averea sa netă s-a dublat, crescând de la 81,5 miliarde de dolari în octombrie 2017 la 160 de miliarde de dolari în luna octombrie a anului următor, mulțumită creșterii explozive a prețului acțiunilor companiei.Fondatorul Amazon le-a luat fața lui Bill Gates, Warren Buffett și Mark Zuckerberg, devenind primul centimiliardar al planetei (n.r. persoană cu o avere netă de peste 100 de miliarde de dolari) și și-a consolidat poziția din fruntea listei mai ales după ce pandemia de COVID-19 a dus la creșterea masivă a vânzărilor online și, prin urmare, a valorii gigantului de comerț. Elon Musk i-a furat pentru puțin timp mantia de cel mai bogat om din lume în luna ianuarie a acestui an iar apoi francezul Bernard Arnault, CEO-ul LVMH, la fel în luna mai , însă Bezos a revenit de fiecare dată pe prima poziție mulțumită creșterii prețului acțiunilor Amazon.