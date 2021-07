Prințul Charles dezvăluie piesa care îl face să se ridice de pe scaun și să danseze

Primele locuri în topul personal al prințului de Wales sunt ocupate de The Three Degrees, Barbra Streisand, Diana Ross și Edith Piaf.Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unui interviu pentru postul de radio al unui spital, ocazie cu care moștenitorul coroanei a mulțumit, din nou, personalului medical pentru eforturile depuse în lupta împotriva coronavirusului.Topul este dominat de piesa "Givin' Up, Givin' In," pe care trupa The Three Degrees a interpretat-o special pentru el, la petrecerea de aniversare a 30 de ani. Este și piesa care, în tinerețe, îl îmboldea spre ringul de dans.Topul Prințului Charles• "Givin' Up, Givin' In" - The Three Degrees• "Don't Rain On My Parade" - Barbra Streisand• "La Vie En Rose" - Edith Piaf• "Upside Down" - Diana Ross• "The Voice" - Eimear Quinn•"The Click Song" - Miriam Makeba• "You're A Lady" - Peter Skellern• "La Mer" - Charles Trenet• "Bennachie" - Old Blind Dogs• "Lulu's Back In Town" - Dick Powell• "They Can't Take That Away From Me" - Fred Astaire and Ginger Rogers.• "Tros Y Garreg/Crossing the Stone" - Catrin Finch• "Tydi a Roddaist" - Bryn Terfel