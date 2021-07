Egiptul va ridica sechestrul asupra navei Ever Given care a blocat Canalul Suez

Produse in valoare de sute de milioane de dolari raman blocate pe nava Ever Given, sechestrata de Egipt

Autoritatea a precizat de asemenea că o ceremonie va fi organizată pe 7 iulie pentru a marca semnarea înțelegerii cu proprietarii și „plecarea navei”.Ever Given a rămas în poziția respectivă timp de 6 zile, blocând o rută vitală de transporturi între Europa și Asia și perturbând comerțul global.După ce vaporul a fost în cele din urmă dislocat , acesta a fost sechestrat de SCA care a cerut compensații din partea proprietarilor japonezi pentru veniturile pierdute și costurile de salvare a navei.SCA a declarat că a pierdut zilnic venituri de 12-15 milioane de dolari în perioada în care nava a fost blocată.Date din luna aprilie ale companiei de asigurări Lloyd's arată că incidentul din Canalul Suez a dus la blocarea unor mărfuri în valoare de 9,6 miliarde de dolari în fiecare zi.Șeful SCA, Osama Rabie, a anunțat săptămâna trecută că a semnat un acord cu proprietarii Ever Given și că ultimele detalii sunt în curs de finalizare.Autoritatea ceruse inițial despăgubiri în valoare de 900 de milioane de dolari pentru a acoperi costurile de salvare și veniturile pierdute însă suma a fost diminuată apoi la 550 de milioane de dolari.„Suntem mulțumiți să anunțăm că...au fost înregistrate progrese bune și că o soluție formală a fost convenită”, a anunțat Faz Peermohamed de la casa de avocatură Stann Marine care reprezintă proprietarii japonezi ai Ever Given.Avocatul nu a precizat care este suma finală convenită între părți.