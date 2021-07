VIDEO Videoclipul penibil postat de Mark Zuckerberg de Ziua Națională a SUA / Val de ironii pe platformele social media: „A reușit să unească stânga și dreapta din America” împotriva lui

Un alt utilizator a comentat pe Facebook că Zuckerberg ar trebui să adauge data viitoare „un cheesburger și/sau artificii în asta (videoclip) pentru a fi 'FULL AMERICA'”.





Critici puternice

În videoclipul postat pe conturile sale de social media, Zuckerberg poate fi văzut glisând deasupra apei cu steagul în mână în timp ce imnul statului Virginia de Vest, „Take me Home, Country Roads” sună în fundal.CEO-ul Facebook pare să fie la bordul unei plăci de surf electrice produse de Lift Foils, ce costă 12.000 de dolari. Cofondatorul acestei companii a dezvăluit anterior pentru Business Insider că Zuckerberg deține mai multe plăci de acest fel.(N.r.: Zuckerberg a clarificat ulterior pe Facebook că de fapt ar fi vorba de un alt tip de placă)Celebrarea patriotică a lui Zuckerberg vine la o săptămână după ce un judecător american a respins plângerea de practici anticoncurențiale formulată de Comisia pentru Concurență a SUA împotriva Facebook în luna decembrie a anului trecut Însă nu toată lumea a fost încântată de videoclipul CEO-ului Facebook, acesta fiind ironizat pe larg pe platformele sociale.„L-am văzut eu, acuma trebuie să îl vedeți și voi. Îmi pare rău. Nu eu am făcut regulile”, a notat un utilizator într-o postare pe Twitter care s-a viralizat.Alții au glumit că „Zuckerberg ar fi reușit să unească stânga și dreapta în America: însă nu în felul în care a intenționat”.Videoclipul postat de Zuckerberg vine în contextul în care Facebook este ținta unor critici puternice în Congresul american.Legiuitorii republicani acuză Facebook de cenzurarea vocilor conservatoare de pe platforma sa în timp ce democrații afirmă că aceasta nu face suficiente lucruri pentru a combate discursul care incită la ură, mai ales ca urmare a luării cu asalt a Capitoliului de la Washington pe 6 ianuarie.Compania lui Zuckerberg a fost de asemenea criticată pentru intenția Instagram, o companie pe care Facebook o deține, de a lansa o versiune Instagram pentru copii. O scrisoare deschisă semnată de 40 de procurori generali ai statelor americane în luna mai a cerut Facebook să renunțe la acest proiect , notând că „Facebook are o istorie de a eșua în protejarea copiilor pe platformele sale”.WhatsApp, o altă companie deținută de Facebook, a fost la rândul ei puternic criticată la nivel internațional din cauza noilor politici de confidențialitate care ar forța utilizatorii aplicației să accepte colectarea datelor lor în scopuri comerciale. În luna mai Germania a devenit prima țară din lume care a interzis WhatsApp să colecteze date de la utilizatorii săi , compania anunțând însă că decizia nu va împiedica implementarea noilor politici privind confidențialitatea.