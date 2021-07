VIDEO Mesajul lui Joe Biden de Ziua Națională a SUA: Vaccinarea anti-Covid „este cel mai patriotic lucru care poate fi făcut”

Celebrări și îngrijorări legate de noile variante

Biden a găzduit duminică, la Casa Albă, mai mult de 1.000 de lucrători esenţiali şi alţi oaspeţi, acesta fiind cel mai mare eveniment organizat de când a preluat funcţia de preşedinte.„Astăzi, în întreaga naţiune, putem spune cu încredere: America revine împreună”.Preşedintele a aşteptat mult timp ocazia de a sublinia succesul campaniei de vaccinare pe care a promovat-o.Evenimentul de duminică a fost dovada că SUA au trecut într-o nouă fază a răspunsului la pandemie: de la starea de urgenţă la nivel naţional la criză localizată pe responsabilitate individuală, de la vaccinarea americanilor la promovarea sănătăţii la nivel global.„Anul acesta, 4 iulie este o zi specială de sărbătoare, pentru că ieşim din întunericul unui an de pandemie şi izolare, un an de teamă şi pierdere dureroasă”, a spus el înainte de focurile de artificii.Subliniind problemele provocate de carantină, el a afirmat că „astăzi, suntem mai aproape ca niciodată de a ne declara independenţa de virusul mortal. Asta nu înseamnă că lupta împotriva Covid-19 s-a sfârşit. Mai avem mult de muncit”.Biden şi-a dorit ca toţi americanii să sărbătorească după ce au îndurat 16 luni de disfuncţionalităţi cauzate de pandemie şi după ce au fost înregistrate peste 605.000 de decese asociate Covid-19, Casa Albă încurajând adunările şi spectacolele pirotehnice în întreaga ţară pentru a marca îndependenţa naţiunii de coronavirus.Numărul de noi cazuri de infectare şi cel al deceselor asociate Covid-19 au ajuns aproape de cel mai mic nivel de la începutul pandemiei, graţie programului de vaccinare. Economia a fost redeschisă, au fost reluate angajările şi călătoriile.Obiectivul de vaccinare al lui Biden stabilit pentru 4 iulie - 70% din populaţia adultă a SUA - nu a fost îndeplinit. Totuşi, 67% dintre americanii cu vârste de peste 18 ani au fost imunizaţi, potrivit Centrului de Control şi Prevenţie a Bolilor.Îngrijorătoare pentru oficiali este diferenţa dintre comunităţile în care vaccinarea a fost intensă şi cele în care a fost mai scăzută, unde se răspândesc variante mai infecțioase ale SARS-CoV-2.În medie, peste 200 de americani mor zilnic din cauza Covid-19 şi zeci de milioane au ales să nu se vaccineze.„Dacă aţi fost vaccinaţi, vă descurcaţi minunat. Dacă nu aţi primit vaccinul, ar trebui să fiţi alarmaţi”, a spus dr. Mati Hlatshwayo Davis, expert în boli infecţioase la John Cochran VA Medical Center şi St. Louis Board of Health.„Dar asta nu înlătură faptul că această ţară se află, în mod semnificativ, într-un loc mai bun”, a adăugat aceasta.În aproximativ 1.000 de ţări, rata de vaccinare se află sub 30%, iar guvernul federal a avertizat că acestea pot deveni următoarele puncte fierbinţi pe măsură ce restricţiile sunt relaxate.