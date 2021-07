Post-Brexit: Ministrul britanic David Frost avertizează cu privire la impactul Brexitului asupra Irlandei de Nord

Demnitarul britanic a cerut Uniunii Europene să dea dovadă de mai multă înţelegere pentru situaţia din Irlanda de Nord.





Într-un interviu pentru publicaţia The Telegraph, David Frost s-a declarat îngrijorat că, din cauza Protocolului privind Irlanda de Nord, unele companii britanice „pur şi simplu renunţă şi spun că este prea multă bătaie de cap cu toate documentele şi birocraţia”.Potrivit lui Frost, nevoia de a soluţiona această problemă este „destul de urgentă”, în contextul în care sprijinul din Irlanda de Nord pentru acord este în scădere masivă.Comisia Europeană şi Marea Britanie au convenit miercuri o extindere până în octombrie a perioadei de graţie ce amână implementarea completă a controalelor şi a formalităţilor vamale în cazul transporturilor de carne refrigerată dinspre Marea Britanie către Irlanda de Nord, prevăzute în Protocolul nord-irlandez şi care au provocat între Londra şi Bruxelles disputa cunoscută sub numele de „războiul cârnaţilor”.Protocolul privind Irlanda de Nord, inclus în Acordul Brexit, reglementează schimburile comerciale post-Brexit între Marea Britanie şi provincia Irlanda de Nord şi a fost conceput pentru a proteja principiile Acordului din Vinerea Mare, din 1998, şi pentru a păstra deschisă frontiera dintre Republica Irlanda şi provincia Irlanda de Nord prin menţinerea regiunii în interiorul pieţei unice a UE.Relaţiile dintre Londra şi Uniunea Europeană au fost afectate grav de decizia britanică de a părăsi piaţa unică europeană, măsură oficială de la 31 ianuarie 2020, dar devenită efectivă doar de la începutul acestui an.