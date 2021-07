Un semn de carte, vechi de 130 de ani şi desenat de Vincent Van Gogh, a fost găsit într-un volum despre Revoluţia franceză

Semnul de carte, găsit într-un exemplar din "Histoire d'un paysan", roman ilustrat despre Revoluţia franceză povestit din perspectiva unui ţăran, ar fi fost uitat între pagini înainte ca lucrarea să-i fie trimisă lui Anthon van Rappard în 1883.









Potrivit informaţiilor The Art Newspaper şi site-ului specializat Artnet, obiectul ar fi fost realizat de artist pe când avea în jur de 20 de ani. Trei desene sunt prezente pe aceeaşi bandă şi ar reprezenta ţărani inspiraţi de cei din carte, citează News.roSemnul de carte va fi prezentat pentru prima dată publicului Muzeului "Van Gogh" din Amsterdam şi va fi inclus în expoziţia "Here to Stay", deschisă între 5 iunie şi 12 septembrie, ce va cuprinde de asemenea opere de artă şi alte artefacte intrate în colecţia instituţiei în cursul ultimului deceniu."Relativ foarte puţine desene din prima perioadă a lui Van Gogh au rămas, chiar dacă ştim că a făcut sute", a declarat, într-un comunicat, Teio Meedendorp, cercetător principal al muzeului. "Micile schiţe informale ca aceasta - sunt cu adevărat miniscule - sunt încă şi mai rare şi practic limitate la schiţe de scrisori", a precizat el.Potrivit cercetătorului, desenele au fost terminat probabil la finalul lui 1881, pe când artistul trăia la Etten, satul părinţilor săi. Banda "oferă o idee despre abilităţile lui Van Gogh iar obiectul este o mărturie tangibilă a obiceiurilor lui de lectură: un semn de carte personalizat".