Germania, scandalizată de plagiatele marca Baerbock

Pe urmele lui Fischer

Candidata a cerut mai multă corectitudine în campania electorală federală, după acuzațiile de plagiat. Există „forțe de rezistență care împiedică schimbarea și vor să acopere dezbateri factuale, despre cele mai bune idei pentru țara noastră”, a declarat Baerbock ziarelor grupului de presă Funke și ziarului francez, „Ouest-France”. „Cred că este important ca partidele democratice să discute reciproc cu respect și decență - mai ales despre marile întrebări despre viitor”, a adăugat ea.



Expertul mass-media austriac, Ștefan Weber, a acuzat-o pe Baerbock de mai multe preluări literale, în noua ei carte. El a vorbit și despre încălcarea drepturilor de autor. Verzii s-au opus criticilor, argumentând că pasajele descrise erau fapte general accesibile, sau binecunoscute poziții ecologice.







Nu e nou faptul că aceste candidaturi la vârf stimulează brusc apetitul auctorial, însă rezultatul e adesea un mediocru melanj biografico-politic. Mulți politicieni au scris texte de acest gen. Inspirația le-a venit mai ales în prag de alegeri, ca instrument de marketing electoral.Și în Romania, candidatul la președinție din 2014 și actual președinte de stat, Klaus Iohannis, a scos o carte, pe care am comentat-o sub titlul „Dezbrăcat în pijama - despre autobiografia lui Klaus Iohannis, Pas cu pas” . O carte cu zeci de mii de exemplare tipărite, inclusiv în traducere cenzurată de chinezi. Feedback-ul de casă a fost remarcabil, impactul viziunii politice prezentate în carte s-a vazut în pas mai lent -după cum putem evalua acum, la peste șase ani de la apariția cărții.Dar să revenim la Baerbock. Intenția scrierii cărții sale e evident legată de alegerile federale din Germania, la finele lunii septembrie. O carte cu parcurs și anecdote biografice, care să apropie și să umanizeze candidatul/candidata, fac mai comestibilă publicului viziunea sa politică, ce cu greu poate prezenta maxime noutăți.Și astfel, pe lângă un lung șir de declarații politice bombastice, un CV impresionant (ulterior depistat cu anumite informații false), candidata Verzilor ne atacă, în stilul ei pe alocuri agresiv, cu detalii din copilăria sa, hobby-uri, ambițioase obiective ale partidului pe care îl reprezintă și dorința nebună de a face lumea un loc mai bun.„Acum. Cum ne reînnoim țara” ( Jetzt. Wie wir unser Land erneuern”, ed. Ullstein ) ne învață, pe parcursul a 240 de pagini, nu doar cine e Annalena Baerbock, ci și cum vrea să schimbe ea Germania, pentru un viitor mai bun. Ni se pare o intenție lăudabilă, care însă nu poate fi construită pe un CV cosmetizat, pe evaziune fiscală recuperată în prag de alegeri și, în niciun caz, pe plagiat.După cum a subliniat expertul în plagiate austriac, Ștefan Weber, Baerbock citează în cartea sa pasaje din alte texte, fără a le indica sursa. Cum se potrivește gestul, cu reputația ei de perfecționistă? Se pare că bine, deoarece perfecționismul nu este pentru toți o virtute.Aceasta explică oarecum reacția sfidătoare a autoarei, la acuzații. Ea a scris „nu o carte de non-ficțiune”, „ci ce vreau să fac cu această țară”. Problema este că electoratul așteaptă ca politicienii să-și descrie viziunea asupra lumii, în propriile lor cuvinte, nu ale altora. Iar acest lucru e în parte lacunar, în cartea Annalenei Baerbock.Potrivit Bild.de, candidata la cancelar a Verzilor a folosit în carte pasaje dintr-un interviu cu fostul vicecancelar și ministru de externe din partea aceluiași partid, Joschka Fischer, fără a indica acest lucru. În decembrie 2020, Fischer a acordat un interviu „Neue Zürcher Zeitung” (NZZ). Publicația redă, în paralel, unele pasaje susceptibile de plagiat.Potrivit interviului Fischer: „Acest proiect nu a fost niciodată motivat de politica energetică, ci întotdeauna motivat geopolitic de Rusia. Scopul a fost să ocolească Ucraina și Europa de Est, nu livrările de gaze către Europa de Vest.”Potrivit cărții lui Baerbock: „Din partea Rusiei, această conductă nu a fost niciodată motivată de politica energetică, ci întotdeauna din punct de vedere geopolitic. Scopul este de a ocoli Ucraina și Europa de Est, nu livrările de gaze către Europa de Vest.”Fischer în interviu: „Fără Germania, totuși, nu va exista o Europă care să-și poată reprezenta interesele ca putere în secolul XXI”.Baerbock scrie, la pagina 203: „Fără cea mai puternică țară industrială europeană nu va exista nicio Europă care să-și poată reprezenta valorile și interesele ca putere în secolul XXI”.Bild continuă, precizând că editorul-șef al NZZ Germania, Marc Felix Serrao, a fost uimit de această practică și a spus: „În calitate de echipă editorială, suntem obișnuiți să fim citați ca sursă. Însa, în afară de asta, suntem mulțumiți că doamna Baerbock a urmărit atât de atent relatările din NZZ ". Ironia fină a editorului pare de netăgăduit.Bild mai scrie că Baerbock a procedat în mod similar, cu o contribuție la revista „Internationale Politik”.Baerbock a respins acuzațiile de plagiat în legătură cu noua ei carte. „Nu este o teză de doctorat în acest moment”, a subliniat co-șefa Verzilor. Ea a explicat că în centrul cărții au fost „marile întrebări politice”: „criza climatică, viitorul copiilor și al familiilor, coeziunea în societate”. Germania trebuie să se reînnoiască în toate aceste domenii. "Aceste ultime săptămâni au arătat că există forțe în țara noastră care nu doresc această reînnoire”, crede Baerbock.Întrebată dacă și-a scris ea însăși cartea, ea a precizat pentru Funke Medien: „Da, dar, așa cum se știe, nimeni nu scrie singur o carte. Nu numai că au circulat multe idei, am primit, din fericire, și sprijin. Baza acestuia au fost transcrieri ale unor lungi interviuri pe care le-am acordat.”Baerbock însăși se vede victimă a știrilor false despre persoana ei, așa cum a spus în interviul acordat Funke. În prezent, atât candidata, cât și partidul Verzilor, se luptă cu scăderea procentului de încredere a populației din Germania, înregistrat în sondajele de opinie politică.