Etiopia: 400.000 de oameni suferă de foamete din cauza confictului din regiunea Tigray

Toate părţile din conflict au fost acuzate că au comis crime în masă şi au încălcat drepturile omului.





În prima sa şedinţă publică despre criză, membrii Consiliului de Securitate al ONU au avertizat că până la 33.000 de copii sunt grav subnutriţi.Oficialii au spus că încă 1,8 milioane de oameni se află în pragul foametei ca urmare a conflictului ce durează de opt luni.De asemenea, au avertizat asupra viitoarelor ciocniri, în ciuda declaraţiilor de încetare a focului.Guvernul etiopian, care lupta împotriva forţelor regionale din Tigray, a anunţa luni o încetare unilaterală a focului.Cu toate acestea, rebelii s-au jurat să-şi alunge „duşmanii” din regiune şi au existat rapoarte de ciocniri sporadice, pe măsură ce presiunea creşte la nivel internaţional pentru ca toate părţile din conflict să se retragă.Luptele dintre Frontul de Eliberare a Poporului Tigray (TPLF) şi forţele guvernamentale s-au soldat deja cu mii de morţi şi peste două milioane de oameni au fost strămutaţi.Vineri, câteva mii de soldaţi etiopieni capturaţi au fost plimbaţi pe străzile capitalei regiunii Tigray, Mekelle, potrivit New York Times.Şeful interimar al progamului de ajutor umanitar al ONU le-a transmis membrilor Consiliului de Securitate la o reuniune de la New York că situaţia din Tigray s-a deteriorat dramatic în ultimele săptămâni.Regiunea se confrunta cu "cea mai gravă foamete pe care am văzut-o în ultimele decenii”, a spus Ramesh Rajasingham."Aproape 5,2 milioane de oameni au nevoie în continuare de asistenţă umanitară - marea majoritate a acestora fiind femei şi copii", a adăugat el.Guvernul etiopian a negat acuzaţiile că blochează ajutorul după ce rebelii din Tigray au preluat controlul asupra unei părţi din regiunea de nord la începutul acestei săptămâni.Luptele au început în noiembrie, când forţele rebeli au respins reformele conducerii de la Adis Abeba.