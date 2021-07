Kovesi: Slovenia reprezintă un „risc uriaș” pentru fondurile europene / Ljubljana a preluat președinția rotativă a UE de la 1 iulie

Kovesi a făcut declarația în contextul în care Slovenia nu a nominalizat procurori pentru Parchetul European (EPPO) pe care îl conduce, acesta fiind însărcinat cu anchetarea fraudelor legate de fondurile europene și a altor infracțiuni legate de bugetul UE.„Toate aceste infracțiuni care sunt comise după 1 iunie (n.r. data la care Parchetul European și-a început activitatea) cad sub jurisdicția EPPO, avem o competență obligatorie de a ancheta”, a declarat Kovesi într-un interviu acordat Politico.„Din acest motiv consider că Slovenia este un risc uriaș deoarece bani vor continua să ajungă în Slovenia însă gestionarea și sistemul de control pentru fondurile europene din Slovenia va fi foarte afectat”, a adăugat aceasta.Comisia Europeană urmează să dea joi un verdict asupra planului de cheltuieli al guvernului sloven privind fondurile ce îi revin din planul de relansare economică post-Covid al UE.În cazul în care va fi aprobat, Slovenia ar urma să primească fonduri totale de 2,5 miliarde de euro - 1,8 miliarde sub formă de granturi și 700 de milioane ca împrumuturi - în decursul următorilor 6 ani.Însă guvernul sloven nu a numit cei doi procurori care îi revin sub schema EPPO după ce premierul Janez Jansa a blocat numirea lor pe motiv că „ministerul justiției nu a avut la dispoziție un bazin suficient de candidați calificați”.Unul dintre candidații respinși a acționat în instanță guvernul și a cerut suspendarea procesului de nominalizare până la soluționarea litigiului.„Slovenia se va baza pe mecanismele naționale pentru protejarea intereselor financiare ale UE” până la rezolvarea situației, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului justiției de la Ljubljana.Kovesi afirmă că „lipsa de sinceritate manifestată de autoritățile slovene în ceea ce privește cooperarea va influența puternic eficacitatea EPPO” deoarece responsabilitatea legală de a investiga a fost transferată Parchetului European dar că, fără procurori naționali, „nu putem investiga eficient toate suspiciunile de fraudă”.Din cele 22 de țări ale UE care au semnat protocolul de înființare al EPPO, doar Finlanda nu mai are deocamdată un procuror în cadrul agenției dar a ajuns la un acord în acest sens.