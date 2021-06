Invitații la evenimentul centenar al Partidului Comunist Chinez au primit o listă cu ce să facă și ce nu pe 1 iulie

Li s-a spus miercuri că nu au voie să poarte pălării, să nu aibă umbrele, apă sau mâncare la locul de desfășurare și că le este permis să aibă un singur telefon mobil de persoană.





Nu va fi o paradă militară, iar restricțiile vor prelungi drumul la muncă al multor angajați

Într-o notă adresată celor care vor fi prezenți, diplomații sunt încurajați să cânte și să fluture steagul chinez în timpul evenimentului „pentru a ajuta la crearea atmosferei”.Rezidenții, care locuiesc lângă Piața Tiananmen le-au spus jurnaliștilor de la The Straits Times că nu au voie să părăsească locuința miercuri după 2pm. Poliția va patrula fiecare stradă pentru a se asigura că sunt respectate regulile.Jurnaliștii, care trebuie să fie vaccinați pentru a acoperi evenimentul, trebuie să stea în carantină în hotel cel puțin 15 ore înainte să fie duși la eveniment.Potrivit South China Morning Post , nu va fi o paradă militară, dar avioane de război vor zbura în timpul ceremoniei, urmând a realiza formațiuni aeriene speciale pentru a marca aniversarea.„Va fi imposibil pentru oamenii obișnuiți să observe festivitățile de aproape. Am auzit că s-ar putea să fie un foc de artificii seara, dar încă nu mi-am dat seama unde să urmăresc sau cum să ajung acolo”, a declarat Tong Yure, un inginer de 32 de ani.Deși este o aniversare oficială a partidului, nu este o vacanță în China, iar întreruperea traficului și a transportului public din Beijing a determinat apeluri pe rețelele de socializare pentru ca oamenii să primească o zi liberă.Fu Xingguo, care trăiește în sud-estul orașului și lucrează la o firmă de construcții, spune că de obicei conduce până la o stație din apropiere, iar apoi ia trenul pentru a ajunge la muncă. Stația va fi închisă joi, așa că va trebui să ia autobuzul, apoi să ajungă la metrou, ceea ce înseamnă că va pierde o oră în plus pe drum.Conform The Straits Times, partidul a fost într-o campanie de consolidare a legitimității sale politice. Se așteaptă ca joi să anunte că China a atins ținta de a deveni „o societate modernă prosperă” prin dublarea PIB/cap de locuitor la 10.000 dolari față de nivelul din 2010.Miercuri partidul spunea că a depășit 95 milioane de membri, crescând cu 4% de la finalul anului 2019. 25% dintre membri au sub 35 de ani, în timp ce sunt femei în proporție de doar 28,8%.Conform unui studiu al Pew Research Center , de miercuri, imaginea internațională a Chinei rămâne în mare parte negativă, în timp ce a SUA a devenit pozitivă, în urma câștigării alegerilor de către Joe Biden. În cazul Chinei, încrederea în Xi Jinping rămâne neschimbată, aprope de minimele istorice. Studiul a fost făcut în rândul a 17 economii avansate.