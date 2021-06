Prima femeie care va ocupa poziția de ambasador SUA la Berlin. Amy Gutmann este politolog, iar tatăl ei a fugit din Germania nazistă

Amy Gutmann (the daily pensylvanian)

În vârstă de 71 de ani, Amy Gutmann este politolog și ar deveni prima femeie în această poziţie.Tatăl ei a fugit din Germania nazistă în 1934, a relatat Der Spiegel , el având o influență deosebită asupra fiicei sale.Tatăl era cel mai mic dintre cei cinci copii ai unei familii de evrei ortodocși din Feuchtwangen, Germania. Locuia în apropiere de Nuremberg în momentul în care Adolf Hitler a venit la putere și a fugit din Germania nazistă în 1934, pe când era student.După ce i s-a refuzat cererea de azil în SUA, și-a adus întreaga familie, inclusiv patru rude, pentru a i se alătura în Bombay, India, unde a pus bazele unei fabrici.În 1948, Kurt Gutmann încă trăia în India, când a plecat într-o vacanță la New York unde a cunoscut-o pe mama lui Amy, cei doi căsătorindu-se și stabilindu-se la New York.Amy Gutmann a studiat la London School of Economics. În 1976 și-a luat doctoratul la Universitatea Harvard, iar din 2004 este președintă a Universității din Pennsylvania.Înainte de mandatul său de președinte al Universității din Pennsylvania, Gutmann a predat la Princeton și este expert în teoria politică.Barack Obama a numit-o în 2009 în funcția de președinte al comisiei guvernamentale pentru bioetică. Gutmann este apropiată de echipa lui Joe Biden.Dacă nominalizarea sa va fi confirmată de Senatul SUA, Amy Gutmann îi va lua locul interimarului Robin Quinville. Acesta a preluat anul trecut postul de la Richard Grenell, un aliat al lui Trump care a demisionat după puţin mai mult de doi ani de mandat.