Fox News, de acord să plătească o amendă de un milion de dolari pentru încălcarea drepturilor omului

Compania a transmis Variety : „Suntem încântaţi să ajungem la o înţelegere amiabilă în această problemă. Fox News Media a fost deja pe deplin de acord în consiliul director, dar a colaborat cu New York City Commission on Human Rights pentru a continua implementarea de măsuri extinse de prevenire a tuturor formelor de discriminare şi hărţuire”.Ancheta a început în iulie 2016, după ce fostul CEO Roger Ailes a fost acuzat de hărţuire sexuală de mai multe angajate, rapoarte privind comportamentul sexual inadecvat au fost dezvăluite media ca parte a mişcării #MeToo şi fosta prezentatoare Gretchen Carlson l-a dat în judecată pentru hărţuire sexuală.Amenda, impusă de Comisia pentru Drepturile Omului din New York City, forţează Fox News să confirme incidente trecute de comportament neadecvat, precum hărţuirea sexuală, discriminarea şi represalii faţă de angajaţi.Conform înţelegerii, Fox News trebuie să înlăture clauzele de arbitraj confidenţial obligatoriu din contractele încheiate cu prezentatorii şi angajaţii când depun revendicări legale dincolo de procesul intern de analiză al Fox News.Este cerută de asemenea o revizuire a politicilor privind raportarea cazurilor de hărţuire sexuală şi represalii, gestionând conduita şi respectând legile pentru drepturile omului.Comisia pentru Drepturile Omului va monitoriza Fox News, trimestrial, timp de doi ani, pentru a se asigura că solicitările sale sunt îndeplinite. Aceasta este cea mai mare sancţiune civilă dată de Comisie până în prezent.„Cu această înţelegere, Comisia nu a dat doar cea mai mare sancţiune civilă din istoria sa, dar a cerut şi schimbări decisive la Fox News Network”, a spus Carmelyn P. Malalis, preşedinta Comisiei.Ca parte a acordului, este aşteptat ca Fox News să instruiască toate persoanele să intervină în orice eveniment de comportament neadecvat la care sunt martore şi să le raporteze, dar şi să ofere tuturor angajaţilor o definiţie clară a ceea ce înseamnă represalii.Demisia forţată a lui Ailes şi acuzaţiile aduse lui au făcut înconjurul lumii şi au şocat industria media la începutul campaniei #MeToo.Compania a deschis o anchetă privitor la învinuiri. După ce doi directori ai Fox, Bill Shine şi Jack Abernethy, au fost desemnaţi la conducerea Fox News, Suzanne Scott a fost numită la şefia unităţii Fox News Media în 2018.