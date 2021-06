William și Harry s-au certat la înmormântarea prințului Philip, afirmă un istoric regal

Dispută fraternă

Într-un articol publicat de tabloidul Daily Mail , istoricul regal Robert Lacey - autorul volumului „Battle of Brothers” şi consultant al producătorilor serialului „The Crown”, realizat de Netflix - afirmă că, deşi multe persoane sperau că acea înmormântare „îi va aduce pe cei doi fraţi împreună într-o atmosferă de reflecţie”, rezultatul nu a fost unul pozitiv.Cu toate că cei doi prinţi britanici au purtat o scurtă discuţie amicală în acea zi în faţa capelei St. George, o ceartă a izbucnit între William şi Harry „la doar câteva minute după ce fraţii au pătruns în interiorul castelului şi se aflau departe de camerele de filmat”, a dezvăluit acelaşi istoric.„Au început să se certe din nou”, a adăugat el. „Acolo, s-au certat la fel de vehement ca şi altă dată. Furia şi nemulţumirea dintre cei doi fraţi a crescut incredibil de mult. Prea multe cuvinte dure şi vătămătoare au fost spuse”, a declarat un prieten din anturajul familiei regale, citat de Robert Lacey.Istoricul afirmă că prinţii William şi Harry nu au purtat apoi nicio discuţie familială cu tatăl lor, prinţul Charles.„Nu a existat o reconciliere, nici vreo discuţie sau vreun 'mini-summit' în familie după funeraliile prinţului Philip din 17 aprilie. Conflictul dintre fiii prinţesei Diana, atât de amar divizaţi, nu pare să se încheie prea curând”, a scris Robert Lacey în articolul publicat în Daily Mail.Potrivit unor relatări apărute anterior în revista People, cearta dintre cei doi fraţi a izbucnit atunci când William şi-a exprimat îngrijorarea faţă de rapiditatea cu care evolua relaţia lui Harry cu Meghan Markle, înainte de nunta lor, care a avut loc în mai 2018.Potrivit unor capitole publicate de Robert Lacey în cartea „Battle of Brothers”, situaţia s-a agravat şi mai mult în octombrie 2018, când prinţul William a aflat despre acuzaţiile de intimidare şi hărţuire formulate de angajaţi ai casei regale la adresa cuplului Harry-Meghan.Atunci când acele acuzaţii au fost dezvăluite pentru prima dată în articole publicate în The Times în martie 2021, biroul de presă al ducesei de Sussex le-a negat cu vehemenţă şi a spus că acestea făceau parte dintr-o campanie de denigrare a lui Meghan.Biroul de presă de la Palatul Buckingham a anunţat apoi că familia regală a demarat o anchetă independentă, aflată de atunci în desfăşurare.Reconcilierea dintre prinţul William, în vârstă de 39 de ani, şi prinţul Harry, în vârstă de 36 de ani, a fost îngreunată de distanţarea lor geografică - prinţul Harry s-a mutat în California alături de soţia lui - şi de dificultăţile de călătorie provocate de pandemia de coronavirus.„Toată lumea era optimistă”, a declarat o sursă din rândul angajaţilor casei regale britanice, referindu-se la reunirea celor doi fraţi cu ocazia funeraliilor prinţului Philip.„Dar, acolo, nu s-a întâmplat nimic în acest sens”, a adăugat sursa.