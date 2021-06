VIDEO Poliția turcă dispersează cu gaze lacrimogene participanții la marșul Diversității / Un fotojurnalist AFP, ținut la pământ cu genunchii pe gât / Mesajul scriitoarei Elif Shafak - UPDATE

Poliţia turcă a lansat gaze lacrimogene pentru a dispersa participanţi la marșul LGBT Pride, în centrul oraşului Istanbul, sâmbătă, şi a arestat persoane care încercau să participe la acest eveniment interzis de către autorităţile locale, relatează Reuters, potrivit News.ro. Fotograful AFP Bülent Kiliç a fost arestat de forțele de ordine sâmbătă, în timp ce relata despre dispersia Marșului LGBT din Istanbul interzisă de autorități, au raportat martori și activiști, relatează AFP.

UPDATE Autoarea de origină turcă Elif Shafak a scris pe Twitter că Pride-ul 2021 din Itsanbul a fost oprit de brutalitatea poliției, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc, într-un autoritarism pur.

Cu toate acestea, scrie ea, IUBIREA este, și va fi mere, mai puternică decât ura.

#Pride2021 in Istanbul was stopped by tear gas, rubber bullets, police brutality, multiple arrests and sheer authoritarianism. And yet, LOVE is, and will always be, stronger than hatred. #onurhaftasi (Via @pistecci ) #pride pic.twitter.com/hsG3FHg24o — Elif Shafak (@Elif_Safak) June 26, 2021

Reuters TV a filmat poliţişti în ţinută antirevoltă împingând şi târând oameni, dintre care unii agitau steaguri-curcubeu, în timp ce se adunau la un marş pe o stradă laterală faţă de bulevardul Istiklal.

This is what’s happening in Turkey today.



As thousands celebrate #IstanbulPride police throw tear gas and assault people.



When people ask you why #Pride still matters, show them these #OnurHaftası pic.twitter.com/oPtUm82Pfw — Tom Knight (@TJ_Knight) June 26, 2021

Aproximativ 20 de persoane, inclusiv un fotojurnalist au fost arestate, potrivit presei turce.

Autorităţile turce au interzis în ultimii ani marşuri Gay Pride. Mii de persoane participau în urmă cu câţiva ani la Gay Pride în Istanbul.

Procesul aderării Turciei la Uniunea Europeană (UE) este blocat de mai mulţi ani, din cauza unor tensiuni cuprivire la drepturile omului.

Liderii UE s-a angajat joi, la un summit la Bruxelles, să continue să lupte împotriva discriminării lesbenelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBT), într-o declaraţie comună, după ce Parlamentul ungar a adoptat o lege care interzice distribuirea în şcoli a unor materiale acuzate de promovarea homosexualităţii şi schimbării sexului.

"Condamnăm arestarea reporterului AFP Bülent Kiliç care a acoperit marșul de la Taksim (...) Cerem eliberarea imediată", a scris pe Twitter Reporteri fără frontiere din Turcia.

AFP din Istanbul a contactat autoritățile turce pentru a solicita eliberarea fotografului său.

NOW TURKISH POLICE are marching down the road firing plastics bullets at the #istanbulpride demo #Pride2021 https://t.co/IM0LxyFead — @Hevallo (@Hevallo) June 26, 2021

Un video arată cum un fotojurnalist AFP este imobilizat de polițiști. Aceștia îl țintuiesc la pământ inclusiv cu genunchiul pe gât.