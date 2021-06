Probleme la clădirea surpată în Florida, semnalate într-un raport întocmit în 2019 de către un inginer, dezvăluie NYT

Un inginer a semnalat ”pagube structurale majore” la placa de sub terasa piscinei, dar şi fisuri şi surpări în parcarea imobilului rezidenţial care s-a surpat joi în Florida, dezvăluie în ediţia de sâmbătă cotidianul The New York Times, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Patru persoane au murit, iar alte 159 erau în continuare date dispărute la două zile de surparea, joi, a clădirii de 12 etaje, situată la periferia Miami.

The New York Times citează un raport întocmit în octombrie 2019 de către un inginer, Frank Morabito, în vederea planificării unor lucrări care urmau să înceapă în curând.

Potrivit acestui document, cea mai mare parte a pagubelor a fost cauzată probabil de anii de expunere a materialelor de construcţie la atmosfera salină corozivă de pe coasta de sud a Floridei.

Frank Morabito nu evocă vreun risc al unei prăbuşiri a construcției, însă subliniază că reparaţii erau necesare şi vizau ”să menţină integritatea structurală” a clădirii, scrie NYT.