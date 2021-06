Ivanka Trump și Jared Kushner se distanțează de Donald Trump pentru că se plânge tot timpul că a fost furat la alegeri

Obsesia fraudării alegerilor

Sunt momente în care fostul președinte se plânge ore în șir pentru că ”alegerile din 2020 au fost furate”. Alteori, frustrările sale își fac apariția când vorbește despre mult sperata sa revenire în arena politică națională. Și în ciuda faptului că Donald Trump are un grup de oameni care continuă să îl asculte și să îl aplaude, ruptura dintre el și fiica și ginerele său este tot mai evidentă pe zi ce trece, potrivit unor foști oficiali de la Casa Albă, prieteni de familie, apropiați, cunoștințe și membri ai echipei Trump care au vorbit cu CNN.Principalul motiv pentru care cei doi s-au distanțat de fostul lider de la Casa Albă este incapacitatea sa de a lăsa trecutul în urmă și de a merge mai departe.În plus, potrivit surselor citate, Trump ar fi început să pună sub semnul întrebării rolul pe care Kushner l-a jucat în mandatul său. În schimb, Ivanka face un fel de echilibristică după ce ani de zile a fost alături de tatăl ei, iar acum încearcă să se distanțeze de minciunile acestuia legate de fraudarea alegerilor.În ultimele luni, Ivanka și Jared Kushner au fost văzuți foarte rar alături de Trump, lipsind atât de la evenimentele de la reședinția din Mar-a-Lago (Flordia) unde a plecat Trump, cât și de la reuniunile de la reședinția situată lângă clubul privat de golf Bedminster, din New Jersey."Au lipsit de la evenimentele obișnuite din sezonul de primăvară și vară de la Mar-a-Lago," a povestit unul dintre prietenii de familie.CNN mai notează că absența acestora este cu atât mai evidentă cu cât nu îi despărțea practic o distanță fizică, cuplul cu trei copii mutându-se undeva în Miami unde așteptau terminarea lucărilor de construcție la noua lor locuință de pe o insulă privată din apropiere.Kushner a început să fie tot mai puțin prezent fizic sau virtual odată ce a devenit evident că socrul său este obsedat de alegerile din 2020. "Era ca un părinte care stă prin preajmă din ce în ce mai puțin în fiecare dimineață, înainte de a-și transfera copilul la creșă”.