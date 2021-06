Atac cu cuțitul în Germania: Trei morți și șase răniți VIDEO

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021





Videoclipurile se potrivesc cu locul în care a fost raportat atacul în jurul Barbarossaplatz din centrul orașului Wurzburg, deși nu a fost posibil să se confirme imediat când au fost făcute.

Wurzburg este un oraș cu aproximativ 130.000 de locuitori la sud-est de Frankfurt.

Poliţia a spus că a primit un apel de urgenţă la ora 17:00 (15:00 GMT), iar la scurt timp zone din centrul oraşului au fost izolate de către forţele de ordine.

Ministrul de interne al Bavariei, Joachim Herrmann, s-a deplasat la Wurzburg pentru a evalua situaţia, a spus un purtător de cuvânt.

Premierul Bavariei, Markus Soeder, a exprimat condoleanţe familiilor îndoliate.





Poliția a spus că mai multe persoane au fost ucise sau rănite, iar atacatorul a fost îmăușcat, dar nu a dat detalii. Situația este sub control, a spus poliția. Încă nu au fost date detalii privind un posibil motiv al atacului.”Atacul a fost doborât după ce poliția a folosit o armă de foc”, a spus poliția din Franconia Inferioară pe Twitter. ”Nu există indicii cu privire la un al doilea suspect. Nu mai există pericol pentru populație”.Imagini video postate pe rețelele de socializare arată un tânăr care pare să țină un cuțit în mână este ținut la distanță de alți bărbați.