O grupare neo-nazistă a vandalizat statuia lui George Floyd din New York

statuia lui George Floyd din New York

Statuia înaltă de aproape doi metri, care înfăţişează capul lui George Floyd, a fost găsită acoperită cu vopsea joi dimineaţă, cu inscripţia "Patriot Front", numele unei celule neo-naziste americane, a declarat poliţia din New York, care investighează o posibilă infracţiune cu caracter rasist.Ucis de un ofiţer de poliţie în mai 2020 în timpul arestării sale în Minneapolis, George Floyd a devenit simbolul luptei împotriva brutalităţii poliţiei şi pentru egalitate rasială în Statele Unite.Fostul ofiţer de poliţie Derek Chauvin urmează să-şi afle vineri sentinţa, la două luni după ce a fost găsit vinovat pentru asasinarea lui George Floyd.Autorităţile au publicat joi o înregistrare video ce arată patru persoane, printre care una având asupra sa un tub de vopsea spray, care merg pe trotuarul din faţa monumentului, în cartierul Flatbush din Brooklyn.Realizată din lemn de artistul Chris Carnabuci, statuia a fost inaugurată sâmbătă în prezenţa lui Terrence Floyd, fratele lui George Floyd, care locuieşte în New York. Ea urmează să fie transportată, în câteva luni, în Union Square, loc emblematic al adunărilor din Manhattan.În noaptea de miercuri spre joi, o altă statuie a lui George Floyd, situată în faţa primăriei din Newark (New Jersey), a fost de asemenea acoperită cu vopsea. Potrivit site-ului de ştiri NJ.com, după descoperirea inscripţiei "Patriot Front", statuia din bronz, care cântăreşte peste 300 kg, a fost imediat curăţată. O anchetă a fost lansată de poliţia din Newark. (Sursa: Agerpres)