VIDEO Un imobil rezidențial s-a prăbușit parțial în Florida / Mobilizare masivă a autorităților pentru salvarea persoanelor prinse sub dărâmături

Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida -- near Miami Beach.

Hundreds of first responders are on the scene right now.

Rescue operation continues at 8777 Collins Ave. pic.twitter.com/Hnq7Gd9QW4 — Brian Entin (@BrianEntin) June 24, 2021

Authorities in South Florida were responding early Thursday to a "partial building collapse," the Miami-Dade Fire Rescue said. The scene is in Surfside, a few miles north of Miami Beach. https://t.co/1mZcItXpzS pic.twitter.com/vz9LV40Ipt — CNN (@CNN) June 24, 2021

NOW: Partial-building collapse in Surfside Florida near Miami Beach. Miami/Dade Fire and Rescue Team searching for bodies. This is horrific.pic.twitter.com/pwLy5fepR0 — Katie Daviscourt\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 (@KatieDaviscourt) June 24, 2021

Era neclar imediat câte persoane se aflau în acest imobil, în oraşul Surfside, la nord de Miami Beach, dar se pare că cel puțin o persoană și-a pierdut viața.Un pompier a fost auzit afirmând că există mai multe victime.Potrivit postului NBC 6 South Florida, pompierii au scos dintre dărâmături un băiat în viaţă.Însă există îndoieli cu privire la numărul persoanelor prinse între dărâmături, potrivit Fox News.Înregistrări video, postate online surprind o mare parte a imobilului de 12 etaje în ruină.Servicii de urgenţă au trimis zeci de unităţi de intervenţăie la faţa locului, în apropiere de plajă. Poliţia din Miami Beach anunţă că agenţi intervin în ajutorul oraşului Surfside în urma „surpării parţiale a unui imobil”.Mai multe servicii de poliţie şi de pompieri au fost mobilizate la intervanţie, precizează aceeaşi sursă.