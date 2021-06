Povestea cu femeia care a născut 10 copii este falsă / Cum au păcălit 3 sud-africani întreaga lume

Cum au păcălit 3 sud-africani întreaga lume



Suspiciuni

Niciun spital din provincia Gauteng unde ar fi născut femeia nu a înregistrat vreo naștere de decupleți, a anunțat guvernul regional, analizele medicale arătând că femeia în vârstă de 37 de ani nici măcar nu a fost însărcinată recent.Aceasta este în prezent ținută sub observație psihiatrică și îi va fi acordat sprijinul de care are nevoie, potrivit unui comunicat al autorităților locale.Comunicatul nu a oferit informații cu privire la motivele inventării poveștii.Independent Online (IOL), grupul media care deține Pretoria News - site-ul care a publicat știrea, a respins concluziile anchetei oficiale și susține în continuarea validitatea informațiilor pe care le-a publicat.Pretoria News a adăugat de asemenea că personalul medical de la spitalul din Pretoria unde a relatat că a născut femeia ar fi fost nepregătit și că încearcă să își acopere neglijența.„Aceste acuzații sunt false, fără dovezi și doar pătează buna reputație a Spitalului Universitar Steve Biko și a guvernului regional din Gauteng”, a mai afirmat comunicatul oficialilor locali.Aceștia au precizat de asemenea că vor lua măsuri legale împotriva IOL și a redactorului-șef al Pretoria News, Piet Rampedi.Sithole, care are gemeni în vârstă de 6 ani, și partenerul ei Teboho Tsotetsi locuiau în Thembisa, o comună din provincia Gauteng aflată în apropierea Johannesburg-ului.Potrivit IOL, cei doi au făcut cunoștință cu Rampedi, redactorul-șef al Pretoria News, în luna decembrie a anului trecut la biserica pe care cei 3 o frecventau.Grupul media susține că în luna mai Rampedi i-a intervievat pe cei 2 care i-au spus că așteaptă 8 bebeluși și redactorul Pretoria News a organizat o ședință foto ale cărei fotografii o arătau pe Sithole ca fiind într-un stadiu avansat al sarcinii.Nașterea-surpriză a celor 10 bebeluși a fost anunțată de Pretoria News pe 8 iunie, ziarul citându-l pe Tsoetetsi ca sursă. Bărbatul a declarat ulterior că a primit mesaje text de la partenera sa care l-a informat despre naștere dar că nu a putut merge la spital din cauza restricțiilor legate de pandemie.Rampedia s-a bazat de asemenea pe mesaje de pe Whatsapp și nu a cerut o confirmare independentă a informației de la spital.Primarul local a confirmat apoi nașterea, moment în care numeroase alte ziare internaționale au publicat povestea.Însă un purtător de cuvânt al guvernului local a declarat ulterior că primarul și-a bazat anunțul doar pe cuvântul familiei și că nimeni nu a văzut deocamdată bebelușii.Cuplul a început să primească o mulțime de donații pentru presupușii bebeluși, porecliți „cei 10 din Thembisa”, inclusiv de la președintele IOL care a donat un milion de ranzi (aproximativ 70.000 de dolari).Însă povestea a început să atragă suspiciuni după ce Pretoria News nu a dezvăluit inițial spitalul în care s-au născut bebelușii și mai multe spitale din Gauteng au negat că acestea ar fi avut loc la ele.La 10 zile după presupusa naștere, IOL a formulat acuzațiile la adresa Spitalului Universitar Steve Biko conform cărora angajații săi ar fi încercat să acopere neglijență medicală.Cuplul pare să se fi certat în urma poveștii și Tsotetsi a dat-o dispărută pe femeie, cerând de asemenea o săptămână mai târziu ca oamenii să nu mai le facă donații. Sithole în schimb l-a acuzat pe acesta că vrea să profite financiar de pe urma bebelușilor, potrivit Pretoria News.În cele din urmă asistenții sociali au găsit-o pe Sithole și aceasta a fost internată în spital vineri pentru efectuarea unor analize.Un document obținut pe surse de News24 arată că Rampedi și-a cerut recent scuze față de IOL pentru „daunele” aduse reputației grupului media de către poveste, acesta afirmând că trebuia să fi tratat știrea mai degrabă ca pe o investigație decât ca pe o poveste „feel-good”.