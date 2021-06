Cine a fost John McAfee și cum a ajuns un vizionar tech și fost candidat la președinția SUA suspectat de crimă să se sinucidă într-o închisoare spaniolă?

Cine a fost John McAfee?

Ce s-a întâmplat după aceea?

Cum a ajuns să fie suspectat de crimă?

Care au fost ambițiile sale politice?

Cum a ajuns să se sinucidă într-o închisoare spaniolă?

În vârstă de 75 de ani McAfee a fost găsit mort în penitenciarul din Barcelona în care era încarcerat la câteva ore după ce o instanță spaniolă a decis extrădarea sa în Statele Unite unde este acuzat de evaziune fiscală.Programatorul a devenit faimos în anii 1980 când a fondat McAfee Associates, o companie de software care și-a construit un renume la nivel mondial prin comercializarea de antiviruși și alte programe de securitate.McAfee și-a dat demisia din companie în 1994 și aceasta a fost cumpărată de Intel pentru 7,7 miliarde de dolari în 2010. Compania a făcut parte inițial din unitatea de cibersecuritate a Intel însă în 2016 a fost din nou pusă pe picioare ca entitate distinctă de către gigantul tech american.McAfee s-a născut în Marea Britanie în 1945, părinții săi mutându-se în statul american Virginia când acesta era copil. Când avea 15 ani tatăl său, care era alcoolic, și-a luat viața.„În fiecare zi mă trezesc cu el”, a declarat McAfee pentru revista Wired într-un interviu din 2012.După ce a părăsit compania pe care a fondat-o McAfee și-a vândut toate acțiunile și a încercat mai multe afaceri.În anii '90 acesta a înființat o nouă firmă, PowWow, una dintre primele aplicații de mesagerie instantă și chat pentru Windows. Mai târziu a investit în ZoneAlarm, o companie software ce dezvolta firewall-uri, și s-a alăturat consiliului de administrație al acesteia.Finanțele lui McAfee au intrat într-o pantă descendentă vertiginoasă și în 2009 acesta rămăsese cu doar 4 milioane de dolari în conturi (de la 100 de milioane).Antreprenorul a fost afectat puternic de criza financiară declanșată de spargerea bulei imobiliare din Statele Unite și a fost nevoit să își vândă proprietățile și valoroasa colecție de antichități și obiecte de artă.Acesta înființat QuorumEx, o nouă companie cu sediul în Belize care promitea să producă antibiotice pe bază de plante. Însă divizia de cercetări a companiei a fost vizată în 2012 de un raid al poliției care suspecta că aceasta produce metamfetamină , un drog care provoacă rapid dependență.Deși McAfee nu a fost pus niciodată sub acuzare, întreaga unitate de cercetare a fost închisă. S-a scris că în momentul raziei poliției ofițerii l-au găsit pe milionar în pat cu o adolescentă de 17 ani.John McAfee și soția sa, JaniceTot în 2012 McAfee a fost numit „persoană de interes” în legătură cu uciderea vecinului său Gregory Faull care aparent avea probleme cu stilul de viață al antreprenorului.McAfee a negat implicarea sa în crimă și a fugit de autoritățile locale. În cele din urmă a fost arestat în Guatemala după ce s-a ascuns de poliție timp de aproape o lună.Când urma să fie deportat în Beliza acesta s-a prefăcut de două ori că are un atac de cord. Trucul a funcționat și McAfee a deportat ulterior la Miami.Acolo acesta a cunoscut-o la un restaurant pe Janice Dyson, o fostă prostituată. În cele din urmă cei doi s-au căsătorit.McAfee a făcut înconjorul presei americane când a anunțat în 2015 că va candida la președinția Statelor Unite din partea Partidului Cyber, o formațiune nou-înființată.Dar doar un an mai târziu acesta a trecut la Partidul Libertarian, participând la alegerile primare ale acestuia însă fără să obțină nominalizarea. Acesta a candidat din nou la președinția SUA în 2020.Penitenciarul Brians 2 din Barcelona în care s-a sinucis McAfee (FOTO: Pau Barrena / AFP / Profimedia Images)În iulie 2019 McAfee a fost arestat în Republica Dominicană după ce a fost suspectat alături de alte 5 persoane că ascunde arme de calibru mare, muniție și echipament militar pe iahtul cu care naviga.În luna octombrie a anului trecut acesta a fost arestat din nou la cererea autorităților americane pe Aeroportul Internațional din Barcelona în timp ce se pregătea să se urce la bordul unui avion cu destinația Istanbul.Autoritățile americane au cerut arestarea sa după ce acesta a fost pus sub acuzare pentru nedeclararea veniturilor și evaziune fiscală în statul Tennessee. McAfee a încercat să argumenteze că tentativa SUA de a obține extrădarea sa este motivată politic.John McAfee a fost găsit mort în celula sa din penitenciarul Brians 2 din Barcelona pe 23 iunie după ce cea mai înaltă instanță din Spania a aprobat extrădarea sa.Showtime a realizat un documentar despre viața sa tumultoasă, numit „Gringo: The Dangerous Life of John McAfee”, pe care l-a lansat în 2016. McAfee a catalogat documentarul drept „o ficțiune”.(Sursa: Indian Express