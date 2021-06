Copiii migranţi aflaţi în grija Administraţiei SUA la graniţa cu Mexicul trăiesc în condiţii teribile: Camere supraaglomerate, alimente expirate și fără haine curate (mărturii)

Copiii migranţi trimişi în adăposturi de urgenţă din Statele Unite trăiesc în condiţii grele, în camere supraaglomerate, unde li se oferă alimente alterate, nu li se dau haine curate şi unde se luptă cu depresia, relevă 17 mărturii prezentate luni într-o instanţă americană, relatează Reuters, potrivit Rador.

Copiii, cu vârste între 9 şi 17 ani, provin în general din Guatemala, Honduras şi El Salvador şi aşteaptă luni întregi în adăposturile de urgenţă administrate de guvernul SUA, în condiţii insalubre, dormind în camere luminate puternic şi permanent, neavând nicio posibilitate de a lua legătura cu membrii familiilor lor.

Mărturiile prezentate în instanţă au dezvăluit în detaliu viaţa pe care o duc copiii migranţi în adăposturile de urgenţă, ridicate în grabă de administraţia preşedintelui Joe Biden pentru a face faţă numărului mare de copii migranţi neînsoţiţi care au ajuns la graniţa dintre Mexic şi SUA.

Potrivit informaţiilor, aproximativ 14.500 de copii migranţi se află în prezent în grija Departamentului SUA pentru Sănătate şi Servicii Umane, iar în aprilie numărul copiilor neînsoţiţi se ridica la 22.000.

Într-una dintre mărturii, o fetiţă de 13 ani din Honduras povesteşte că a fost pusă pe lista de supraveghere pentru tentativă de suicid în timp ce se afla în adăpostul de urgenţă de la Fort Bliss din El Paso, în statul Texas. Fetiţa a povestit că a petrecut aproape două luni de zile în adăpost, după ce a fost separată de tatăl ei în timp ce traversa un râu spre SUA.

"Mâncarea este oribilă aici. Ieri am primit hamburger, dar nu am putut să îl mănânc pentru că pâinea mirosea a stricat. Nu mănânc decât îngheţată pe băţ şi beau suc, pentru că sunt singurele în care am încredere", relatează fetiţa.

O altă tânără de 17 ani din Guatemala, deţinută de asemenea la Fort Bliss, povesteşte că doarme într-un cort mare şi alb, împreună cu alte 300 de fete, în paturi de campanie puse unele peste altele.

Fata a declarat că îi este imposibil să doarmă noaptea din cauza scârţâiturilor structurilor metalice ale cortului şi ale paturilor, iar în cort este frig, intrarea este deschisă şi praful şi gunoaiele de afară sunt aduse de vânt înăuntru.

Tânăra mai spune că nu a putut afla nimic despre situaţia ei şi încearcă cu disperare să ia legătura cu un consilier cu care să vorbească despre depresia de care suferă.

"Multe fete de aici plâng nonstop. Multe dintre ele au nevoie să vorbească cu cineva pentru că au deja gânduri de sinucidere", a declarat tânăra.