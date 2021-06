O nouă carte: Prințul William „l-a dat afară” pe Prințul Harry din Kensington Palace din cauza lui Meghan Markle

El a adăugat: „Era prima oară când familia a văzut cât de incredibilă era [Meghan] în acțiuni oficiale.”





Totuși, Lacey spune că cearta dintre frați începuse înainte de plecarea lui Meghan și Harry în turneu: „Știm că prinții William și Harry nu mai erau în termeni buni înainte de plecarea în Australia.







Relația dintre frați s-a destrămat după acuzațiile aduse de personal lui Meghan în 2018, conform biografiei regale „Battle of Brothers”, care apare în serial în ziarul britanic The Times.Numeroși colegi i-au raportat rele tratamente secretarului pentru comunicare Jason Knauf, inclusiv femei pentru care asistentul american avea „un mare respect”. Ca urmare, William s-a certat cu Harry, dar confruntarea îndârjită care a urmat nu a eliminat tensiunile, scrie autorul Robert Lacey.În cele din urmă, prințul William, nu fratele său, a fost cel care a decis că trebuie să înceteze conviețuirea la Kensington Palace, făcându-i pe prințul Harry și Meghan să-și instaleze un birou privat la Buckingham Palace.Lacey a scris: „William a simțit nevoia puternică de înlăturare a lui Meghan, cu agenda ei subversivă, din operațiunile monarhiei britanice, pe care ea nu a părut s-o înțeleagă sau respecte. Cu certitudine, voia s-o îndepărteze pe Meghan pentru început din căminul în care el și fratele său trăiseră armonios ani buni într-un deceniu. Pur și simplu, William nu-i mai voia pe ea și pe Harry prin preajmă”. Și a citat un prieten care spunea: „William l-a dat afară pe Harry.”Separarea a fost anunțată de palatele Kensington și Buckingham în martie 2019, dar Lacey afirmă că neînțelegerile se manifestau de luni de zile.Prințul Harry i-a spus lui Oprah Winfrey că relația dintre Meghan și familia regală s-au deteriorat după turneul cuplului în Australia și Pacificul de sud din toamna lui 2018.El părea să dea de înțeles că gelozia a fost un factor, comparând-o pe Meghan cu prințesa Diana, care l-a eclipsat pe prințul Charles în îndatoririle regale comune.Harry i-a spus lui Oprah: „Știi, tatăl și fratele meu, Kate și toată familia erau foarte primitori cu ea. Dar totul s-a schimbat cu adevărat după turneul în Australia și Pacificul de sud.”Sentimentele se schimbaseră, după cum spune Harry, și încă drastic. Frații se despărțiseră în termeni extrem de răi, necazurile provenind din tratamentul rigid și pretinsa persecuție a personalului de către Meghan.”După întoarcerea lui Meghan și Harry din Australia, unde anunțaseră că ea era însărcinată cu primul copil, secretarul de presă Jason Knauf a înaintat unui superior pretinsele acuzații de persecuție. El i-a trimis un mail în 2018 lui Simon Case, secretarul particular al lui William, care acum este șeful serviciului civil al UK.Publicat în The Times cu zile înainte de interviul cu Oprah, mailul suna așa: „Sunt foarte îngrijorat că ducesa a fost capabilă să persecute doi asistenți personali în anul trecut. Tratamentul aplicat lui X [nume înlăturat] a fost total inacceptabil.”Dar situația a fost exprimată mult mai deschis de un membru din personal, citat de Lacey în carte: „Meghan poza în victimă, dar ea era agresorul. Oamenii se simțeau manevrați de ea. Nu știau cum să procedeze cu această femeie. Ei credeau că este o narcisistă și o sociopată – de fapt, deranjată mintal. Asta i-a atras unul spre celălalt de la bun început – două bunuri stricate.”„Battle of Brothers” afirmă că salariații de la Kensigton Palace care au plecat din serviciul lui Harry și Meghan au format o frăție intitulată „Clubul supraviețuitorilor ducilor de Sussex”.Lacey a scris: „Persecuția figura frecvent în relatările mai multora, împreună cu un set de inițiale mult mai sinistru: TSPT (tulburare de stres posttraumatică).”El a citat un asistent de la palat, care spunea: „Am surprins o convorbire dintre Harry și unul din ajutoarele lui principale. Harry zbiera și zbiera la telefon. Echipa Sussex era cu adevărat un mediu toxic. Oameni urlând și strigând unii la alții.”