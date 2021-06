„O să fim toți morți până în iunie”: Reacția lui Jared Kushner la gestionarea pandemiei din SUA / Întrebarea șocantă pusă de Trump, potrivit unei noi cărți

„Cretinule!”, i-ar fi spus Kushner lui Robert Kadlec, pe atunci secretar adjunct al Departamentului de sănătate și servicii sociale, care comandase 600 de milioane de măști de protecție în contextul în care numărul de noi infecții cu coronavirusul crescuse vertiginos în SUA.„O să fim toți morți până în iunie”, ar fi adăugat acesta. The Washington Post relatează că scena este descrisă în „Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History”, o carte scrisă de jurnaliștii săi Yasmeen Abutaleb și Damian Paletta care urmează să fie publicată la sfârșitul acestei luni.Cartea afirmă de asemenea că ginerele lui Trump a devenit atât de frustrat încât și-a aruncat pixul în perete. La momentul respectiv acesta preluase mai multe responsabilități ca parte a funcției sale de consilier al președintelui Donald Trump, jucând un rol important în gestionarea pandemiei de COVID-19 de către Casa Albă.Reporterii de la Washington Post scriu că gestionarea pandemiei transformase administrația Trump într-un „mediu toxic în care indiferent în ce direcție te întorceai, cineva era pregătit să îți rupă capul sau să te amenințe cu concedierea”.Cartea descrie și o scenă din februarie 2020 când Trump i-ar fi întrebat pe oficialii responsabili de gestionarea situațiilor de urgență dacă persoanele infectate cu COVID-19 ar putea fi trimise la Guantánamo Bay, golful din Cuba unde SUA are un centru de detenție în care sunt încarcerate persoanele suspectate de terorism.„Nu avem o insulă care este a noastră?”, ar fi întrebat Trump. „Ce ziceți de Guantánamo?”, ar fi insistat acesta.Ideea i-a șocat pe oficiali, care au respins-o, potrivit cărții.