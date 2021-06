De la manele la persoane fără adăpost: Miliardarul Andrew Yang își încheie în controverse campania electorală pentru Primăria New York

Dreptul de a umbla pe străzi

Yang s-a plâns luni în cadrul unei emisiuni radio găzduite de miliardarul John Catsimatidis că persoanele cu probleme de sănătate mintală afectează turismul din New York.Candidatul democrat la primăria orașului a făcut afirmația după ce Catsimatidis a spus că prea multe persoane bolnave mintal trăiesc pe străzi în loc să fie internate în spitale.„Trebuie să le oferim îngrijirea de care au nevoie dar acest lucru va accelera și relansarea noastră economică fiindcă toate aceste persoane bolnave mintal de pe străzile noastre și din metrou, știi cine le mai vede? Turiștii. Și ei nu se întorc și le spun prietenilor lor 'Nu mergeți la New York'”, a declarat Yang.„Nu o să ne recuperăm niciodată locurile de muncă și economia dacă nu mutăm aceste persoane bolnave mintal care sunt pe străzile noastre într-un mediu mai bun”, a adăugat Yang.Comentariile făcute luni de către acesta au fost similare cu cele pe care le-a făcut la dezbaterea de miercurea trecută a candidaților ce vor să câștige nominalizarea Partidului Democrat pentru primăria New York, afirmații pentru care a fost aspru criticat pe platformele social media.„Da, persoanele bolnave mintal au drepturi dar știți cine altcineva are drepturi? Noi avem! Persoanele și familiile din acest oraș”, a declarat Yang în timpul dezbaterii de săptămâna trecută, potrivit New York Times „Avem dreptul de a umbla pe străzi și să nu ne temem pentru siguranța noastră fiindcă o persoană bolnavă mintal o să ne atace”, a explicat acesta.Comentariile lui Yang au fost denunțate puternic de unii dintre contracandidații săi democrați.Potrivit unui studiu realizat de către un ONG american în 2019, în jur de 40% din persoanele fără adăpost din New York erau femei și copii care au fugit de situații de violență domestică.ONG-ul estimează că în aprilie 2021 există 53.199 de persoane fără adăpost în sistemul de asistență socială al orașului, 16.390 dintre acestea fiind copii.Andrew Yang, în vârstă de 46 de ani, este fost avocat și fondator de start-up-uri, acum politician. El participat și la alegerile primare pentru prezidențialele din 2020, dar Partidul Democrat l-a nominalizat pe Joe Biden, care a câștigat în fața lui Donald Trump.