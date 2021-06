​Analişti: Statele din Golf nu vor fi descurajate de alegerea unui preşedinte de orientare dură în Iran, dar discuţiile ar putea deveni mai dificile

Arabia Saudită nu a comentat încă.





Perspectivele unor relaţii mai bune între Iranul şiit şi monarhiile arabe sunite din Golf ar putea depinde în cele din urmă de progresele negocierilor pentru revigorarea acordului nuclear cu Teheranul convenit în 2015 cu puterile mondiale, au spus analiştii, după cede vineri.Judecătorul şi clericul iranian Ebrahim Raisi, care este supus sancţiunilor SUA, va deveni preşedinte în august, în timp ce discuţiile nucleare de la Viena, sub preşedintele aflat în funcţie, Hassan Rouhani, un cleric mai pragmatic, sunt în desfăşurare.Arabia Saudită şi Iranul, duşmani regionali de lungă durată, au început în aprilie discuţii directe pentru a reduce tensiunile, în timp ce puterile globale sunt implicate în negocierile privind acordul nuclear.„Iranul a trimis acum un mesaj clar că se îndreaptă către o poziţie mai radicală şi mai conservatoare”, a declarat Abdulkhaleq Abdulla, analist politic din Emiratele Arabe Unite, adăugând că alegerea lui Raisi ar putea face ca îmbunătăţirea legăturilor cu statele din Golf să fie o provocare mai dură.„Cu toate acestea, Iranul nu este în măsură să devină mai radical... deoarece regiunea devine foarte dificilă şi foarte periculoasă”, a adăugat el.Emiratele Arabe Unite, al căror centru comercial Dubai este o poartă comercială pentru Iran, şi Omanul, care a jucat adesea un rol de mediator regional, s-au grăbit să-l felicite pe Raisi.Raisi, un critic implacabil al Occidentului şi aliat al liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, care deţine puterea supremă în Iran, şi-a exprimat sprijinul pentru continuarea negocierilor nucleare.„Dacă discuţiile de la Viena reuşesc şi există o situaţie mai bună cu America, atunci (cu) cei de orientare dură la putere, care sunt aproape de liderul suprem, situaţia se poate îmbunătăţi", a spus Abdulaziz Sager, preşedintele Gulf Research Center.Un acord nuclear relansat şi ridicarea sancţiunilor impuse de SUA Republicii Islamice ar îmbunătăţi poziţia lui Raisi, atenuând criza economică din Iran şi oferind pârghie în discuţiile din Golf, a declarat Jean-Marc Rickli, analist la Centrul de Politică de Securitate de la Geneva.Nici Iranul, nici arabii din Golf nu vor să revină la genul de tensiuni văzute în 2019, care s-au amplificat după uciderea de către SUA, sub conducerea fostului preşedinte Donald Trump, a generalului iranian Qassem Soleimani.Statele din Golf au acuzat Iranul sau pe împuterniciţii săi de o serie de atacuri asupra instalaţiilor saudite de producţie a petrolului.O percepţie conform căreia Washingtonul se decuplează militar din zonă sub preşedintele american Joe Biden a determinat o abordare mai pragmatică în Golf, au spus analiştii. Cu toate acestea, Biden a cerut Iranului să pună capăt programului său de dezvoltare a rachetelor şi să pună capăt sprijinului pentru unor aliaţi din regiune, precum organizaţia Hezbollah din Liban şi mişcarea Houthi din Yemen, cereri care au un sprijin puternic din partea naţiunilor arabe din Golf."Saudiţii şi-au dat seama că nu se mai pot baza pe americani pentru securitatea lor ... şi au văzut că Iranul are mijloacele de a pune cu adevărat presiune asupra regatului prin atacuri directe şi, de asemenea, cu conflictul din Yemen", a spus Rickli.Discuţiile dintre Arabia Saudită şi Iran s-au concentrat în principal pe Yemen, unde o campanie militară condusă de Riyadh împotriva mişcării houthi aliniate la Iran de peste şase ani nu mai are sprijinul SUA.Emiratele Arabe Unite au menţinut contactele cu Teheranul din 2019, stabilind în acelaşi timp legături cu Israelul, inamicul regional al Iranului.Sanam Vakil, analist la Chatham House din Marea Britanie, a scris săptămâna trecută că se aşteaptă ca dialogurile regionale, în special cu privire la securitatea maritimă, să continue, dar că acestea ”se pot intensifica doar dacă Teheranul va demonstra o bunăvoinţă reală”.