”Phuket Sandbox”. Experimentul pe care îl face Thailanda, disperată să readucă turiștii ce îi generau o cincime din PIB

”Phuket Sandbox”, un test pentru Thailanda și țările din jur

Rata vaccinării din Phuket a ajuns la 60%, dar pragul necesar este de 70%

Turiștii care vin fără restricții în Thailanda s-ar putea trezi în carantină la întoarcerea acasă

Revenirea turismului ar putea dura cinci ani

Citește și Thailanda lansează carantina pe iaht pentru turiști

Dar Thailanda are alte planuri.Această națiune dependentă de turism vrea să permită venirea vizitatorilor - cărora nu le va impune o perioadă de carantină – pe Insula Phuket, una dintre destinațiile de top, faimoasă pentru plajele imaculate și pentru vibranta viață de noapte.Începând cu 1 iulie, pentru prima oară după mai mult de una ani, turiștii vor putea să vină și să circule unde vor pe insulă, dacă sunt vaccinați contra coronavirusului și nu vin din țări considerate de mare risc.Cunoscut drept planul ”Phuket Sandbox” (în traducere ”groapă de nisip”, cu înțelesul de mediu izolat pentru probarea unui scenariu în siguranță), este un test nu doar pentru Thailanda, ci și pentru destinațiile turistice din restul Asiei de Sud-Est, explică Ho Kwon Ping, fondator și director executiv al Banyan Tree Holdings.”Toate guvernele se uită în jur pentru a vedea cum să-și deschidă țările, iar ‘Phuket Sandbox’ chiar este o cale viabilă acum pentru că ‘bulele turistice‘ despre care s-a vorbit în trecut nu s-au mai pus în practică”, a spus Ho, care conduce un imperiu cu 48 de hoteluri și resort-uri în peste o duzină de țări.Potrivit acestuia, planul ar putea fi copiat atât de insula Bali din Indonezia, cât și de Hainan (China) și Phu Quoc (Vietnam) și ele insule.Pentru Thailanda, presiunea de a reuși este mare. Sosirile vizitatorilor din străinătate s-au prăbușit anul trecut, iar programul special de vize inițiat înainte de vârful de sezon din timpul iernii din emisfera nordică nu a făcut mare lucru pentru a mări numărul turiștilor.În 2019, cu un an înainte de pandemie, această țară a primit, în medie, peste 3 milioane de turiști pe lună, iar industria turismului a contribuit cu circa o cincime la produsul intern brut.Planul aplicat în Phuket depinde de rata vaccinării din rândul locuitorilor insulei, care trebuie să ajungă la cel puțin 70%. Acum este de 60%, spectaculos mai mult decât media națională de 5%, după o campanie concertată de vaccinare a localnicilor.Detaliile finale ale ”Phuket Sandbox” au fost aprobate vineri de comisia thailandeză privind Covid-19, iar unda verde de la guvern va veni probabil în săptămâna ce urmează.Dar unii turiști străini ar putea să se gândească de două ori înainte să-și pună în valize papucii de plajă. Asta pentru că, fie și dacă planul thailandez din Phuket este pus în practică, s-ar putea trezi în carantină la întoarcerea în țară.Deși numărul de cazuri de Covid-19 din Phuket este minimal, el a crescut de cinci ori în ultimele două luni la nivelul întregii țări.În ce privește România, Thailanda este pe lista verde , ce nu impune carantină la întoarcere, cu o rată de infectare de 0,6, comfortabil la acest moment sub pragul de 1,5. Thailanda este și pe lista țărilor din care Uniunea Europeană permite sosirile Turismul din Thailanda și-ar putea reveni la nivelul de dinainte de pandemie de abia peste 5 ani , potrivit estimărilor. Consiliul de Dezvoltare Economică și Socială din Thailanda a anunțat la sfârșitul lunii mai, citând date furnizate de autoritatea responsabilă de turism din această țară, că nu se așteaptă la o revenire la normalitate până în 2026.Întârzierea revenirii economice, despre care unii analiști se așteptau să dureze doar doi ani, va afecta peste șapte milioane de muncitori, o parte din aceștia urmând să fie nevoiți să își găsească locuri de muncă în alte domenii, potrivit consiliului thailandez.Thailanda a fost vizitată de aproape 40 de milioane de turiști în 2019, ultimul an de dinainte de pandemie, care au adus venituri de 60 de miliarde de dolari țării care și-a închis granițele pentru majoritatea vizitatorilor străini în martie 2020.Guvernul prognozează că numărul vizitatorilor din acest an va fi de doar 500.000, o fracțiune din cei 6,7 milioane din 2020, aproape toți în primele trei luni ale anului, înainte de răspândirea pandemiei la nivel global.