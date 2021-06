Baschetbalistul Enes Kanter povestește cum era să fie răpit de servicile secrete turce / Tentativa eșuată de intrare în România

”Dar am fost norocos, spre deosebire de Orhan Inandi, un pedagog turc din Kîrgîzstan care a fost răpit luna trecută de agenți turci și care se crede că acum e sechestrat în ambasada turcă din capitala țării. În ciuda apelurilor internaționale, soarta lui Inandi rămâne încă un mister. Această sechestrare în stil Jamal Khashoggi face parte din campania globală a Turciei de a localiza dizidenți turci, a-i răpi și a-i duce înapoi în țară.”, spune Kanter.

Enes Kanter (jucator al Oklahoma City Thunder, din NBA) a tinut prima pagina în mai 2017, dupa ce nu a fost lasat sa intre in Romania (nu a putut sa paraseasca aeroportul Otopeni, dupa ce i-a fost anulat pasaportul). Intr-o video-conferinta, jucatorul turc a declarat ca nu are ce sa le reproseze autoritatilor din Romania, ca isi doreste sa revina in tara noastra, si ca in Turcia nu mai exista niciun fel de democratie. "Erdogan vrea sa le spele creierul oamenilor", a precizat sportivul turc."Am trait cateva zile nebune, nu imi venea sa cred ca mi se intampla asa ceva. Ultimul meu stop inainte de Romania a fost Indonezia, iar acolo nu au fost probleme. Am trecut fara probleme de verificarile de la Frankfurt, insa dintr-o data cand am ajuns in Romania autoritatile mi-au spus ca am pasaportul anulat" -"Nu am ce sa le reprosez autoritatilor din Romania, toata lumea s-a purtat exemplar cu mine. Toti au fost de treaba, politia din Romania nu a stiut sa imi spuna de ce a fost anulat pasaportul. Mi-au spus sa caut raspunsurile la Ambasada Turciei. Am vorbit cu managerul meu si am decis sa ma intorc in SUA, era mult prea periculos sa incerc sa ma intorc in Turcia. In tara mea se intampla abuzuri mari, exista riscul sa fiu arestat. In Turcia sunt in puscarii oameni nevinovati: copii, femei gravide, este tara cu cei mai multi jurnalisti intemnitati" - Enes Kanter, intr-o video conferinta.