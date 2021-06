The Hill: Acum știm de ce Biden n-a susținut o conferință de presă comună cu Putin

Biden appears to have 'cheat sheet' at summit meeting with Putin https://t.co/cNaSCPwr5Z pic.twitter.com/1oC1yKSv1Y — New York Post (@nypost) June 16, 2021

„Voi răspunde la întrebările voastre”, a anunțat Biden după ce și-a terminat discursul citit de pe prompter (Putin nu s-a folosit de prompter nicio secundă în timpul discursului său).„Și, ca de obicei oameni buni, ei mi-au dat o listă cu persoane pe care le voi striga”, a spus Biden.Da, liderul lumii libere a anunțat practic (din nou) că este incapabil să numească aleatoriu reporteri de la care să ia întrebări după ce Putin - un golan criminal care nu permite existența unei prese libere în țara sa - tocmai făcuse exact asta.Biden a răspuns la întrebările a doar 7 reporteri aleși în prealabil înainte să părăsească scena după doar 30 de minute, dacă includem aici și discursul citit.Dacă vă întrebați de ce consilierii președintelui american au refuzat o conferință de presă comună cu Putin, iată răspunsul:Fiindcă era cât se poate de clar că Putin ar fi încercat să o lungească pe cât de mult posibil pentru ca: a) să nu-i permită lui Biden să răspundă doar la întrebările reporterilor aleși în prealabil și b) să își etaleze rezistența mentală superioară, scrie The Hill.În altă ordine de idei, președintele american continuă să folosească notițe când oferă răspunsuri, ceea ce în același timp pare ciudat și arată slăbiciune.Biden a încercat să plece de la conferința de presă după acele 7 întrebări deloc memorabile.Însă apoi lucrurile au devenit cu adevărat ciudate când corespondenta CNN Kaitlan Collins a strigat o întrebare rezonabilă pe măsură ce Biden se îndepărta „De ce sunteți atât de încrezător că [Putin] își va schimba comportamentul, domnule președinte?”.„Nu sunt încrezător că își va schimba comportamentul! Ce naiba - ce faci tot timpul? Când am zis că sunt încrezător? Am spus - ceea ce am spus, haide să lămurim asta - am spus că își va schimba comportamentul dacă restul lumii reacționează că apoi le diminuează statutul [Rusiei] în lume. Nu sunt încrezător de nimic”, a răspuns Biden.Când jurnalista CNN l-a presat, acesta a încheiat conversația, spunându-i persiflator că „și-a greșit meseria”.Iar în acel unic moment când și-a pierdut cumpătul față de o jurnalistă Biden a afișat mai multă duritate decât a făcut-o probabil cu Putin, scrie The Hill.Summitul Biden-Putin s-a încheiat însă nu vă așteptați la prea multe schimbări în modul în care Rusia se comportă, având acum de partea sa și gazoductul Nord Stream 2 după ce administrația Biden a ridicat sancțiunile asupra sa, oferindu-i o victorie majoră lui Putin.