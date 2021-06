VIDEO Momentul în care Joe Biden se enervează pe o jurnalistă CNN la summitul de la Geneva: „Ți-ai greșit meseria!”

Biden cobora de pe scenă la sfârșitul conferinței de presă susținute în urma întâlnirii cu Putin când Kaitlan Collins, corespondenta CNN, care nu a fost numită de Biden să pună o întrebare, i-a strigat: „De ce sunteți atât de încrezător că [Putin] își va schimba comportamentul, domnule președinte?”.Biden s-a oprit și s-a întors, îndreptându-se spre jurnalistă, mârâind:„Nu sunt încrezător că își va schimba comportamentul! Ce naiba - ce faci tot timpul? Când am zis că sunt încrezător? Am spus - ceea ce am spus, haide să lămurim asta - am spus că își va schimba comportamentul dacă restul lumii reacționează că apoi le diminuează statutul [Rusiei] în lume”.Președintele american a reiterat că nu este „încrezător în nimic” înainte de a insista că doar „enumeră fapte”.„Dar dat fiind comportamentul lui [Putin] din trecut, după conferința de presă, a negat implicarea în atacurile cibernetice, a bagatelizat încălcările drepturilor omului, a refuzat chiar să spună numele lui Navalnîi...Așadar cum poate fi aceasta considerată o întâlnire constructivă?”, a întrebat jurnalista CNN.„Dacă nu înțelegi asta, ți-ai greșit meseria”, a răspuns Biden, punând capăt conversației.Însă cu puțin timp înainte să urce la bordul Air Force One, președintele le-a declarat reporterilor strânși pe pistă că își cere scuze pentru răbufnire, afirmând că „nu ar fi trebuit să fac așa pe deșteptul cu ultimul răspuns pe care l-am dat”.