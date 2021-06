Joe Biden și Vladimir Putin față în față. Prima confruntare între cei doi președinți are loc astăzi la Geneva

Atacurile cibernetice și cazul Navalnîi

La masă cu ”criminalul”

Cei doi președinți vor avea discuții care amintesc cumva de confruntările istorice din era Războiului Rece, cele două națiuni aflându-se, din punct de vedere strategic, la răscruce, iar dacă aceste vremuri dificile nu sunt gestionate cu atenție ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe un nou câmp de bătălie: spațiul cibernetic.În același timp, este primul mare test de politică externă pe care îl dă Joe Biden.Cert este că întâlnirea nu va fi una prietenoasă, notează și BBC. Rusia a inclus recent SUA pe lista statelor neprietene, nivelul relațiilor bilaterale ating un nou minim istoric. Acestea au cunoscut o degradare constantă după anexarea Crimeii de către Federația Rusă și sancțiunile impuse de SUA unor oficiali ruși, urmată de scandalul amestecului în alegerile americane. În prezent, notează BBC, doi foști pușcași marini americani sunt închiși în Rusia, unul dintre ei fiind condamnat la 16 ani de închisoare pentru spionaj.În cadrul summit-ului, Biden va pune accentul asupra diplomației, atacurilor cibernetice și asupra cazului Navalnîi, relatează și Euronews Biden ar mai viza progrese în discuțiile despre un nou acord privind controlul armelor, după ce Rusia a acceptat o prelungire cu 5 ani a actualului acord.Președintele american intenționează să abordeze și problema atacurilor cibernetice, dar și tratamentul la care Rusia îl supune pe opozantul lui Putin, Alexei Navalnîi, condamnat și închis la începutul anului după tentativa de otrăvire de anul trecut.În plus, întâlnirea are loc după ce președintele american Joe Biden afirma că omologul său rus este un ”ucigaș”, un om fără suflet.Biden se va întâlni cu Putin la ora locală 13:00. La eveniment vor participa și secretarul de stat american Antony Blinken şi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Fiecare parte va avea un translator şi fotoreporterii vor avea oportunități de imagine la debutul summit-ului. Ulterior, fiecare delegaţie va avea cinci membri, alături de Biden şi Putin. Nu au fost anunţate încă numele participanţilor.Oficialii americani au spus că se aşteaptă ca discuţiile să dureze patru spre cinci ore sau poate mai mult, însă nu se știe încă dacă cei doi lideri vor cina împreună. Între 3.000 şi 3.500 de poliţişti şi alte forţe vor fi trimise pe domeniul de 30 de hectare din Geneva, unde are loc summitul.La finalul întrunirii, preşedinţii vor susţine, separat, conferinţe de presă.În martie, într-un interviu TV, Biden a afirmat că Putin este un criminal și va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec în alegerile prezidențiale americane de anul trecut în favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curând. “Va plăti prețul”, a spus Biden într-un interviu pentru ABC News, transmis miercuri dimineața în cadrul emsiunii ”Good morning, America”.Întrebat de prezentatorul emisiunii ”Good Morning, America” George Stephanopoulos care vor fi aceste consecințe, președintele SUA a spus: ”Veți vedea curând”. De asemenea, întrebat dacă el crede că Vladimir Putin este un ”ucigaș”, Biden a răspuns: “Mmm hmm, da, cred că da”.În același timp, președintele SUA a precizat că, în ciuda acestor tensiuni, ”există domenii de interes pentru ambele părți”, domenii în care ”Rusia și SUA pot colabora”, dând exemplul acordului nuclear, iar astzăi se va așeza la masa negocierilor cu Putin.Kremlinul a prezentat summitul de la Geneva ca pe o reușită în sine. ”Summit-ul este important ca simbolistică a puterii, pentru că pune Rusia în aceeași ligă cu SUA, iar Putin nu este indiferent la simbolism”, notează BBC citându-l pe analistul rus Andrei Kortunov, director al unui think-tank din Moscova.