Actrița Lisa Banes, cunoscută din filmul „Gone Girl”, a murit la 65 de ani / Ea a fost lovită de un vehicul în New York, iar autorul accidentului a fugit

Lisa Banes, în vârstă de 65 de ani, a fost declarată moartă la spital luni, în urma accidentului petrecut pe 4 iunie, în apropierea centrului cultural Lincoln Center, a precizat purtătorul de cuvânt pentru AFP.

Ea a suferit un traumatism cranian după ce un vehicul pe două roți care a trecut pe culoarea roșie a semaforului a lovit-o în timp ce traversa strada. Poliția din New York nu a putut preciza ce tip de vehicul pe două roţi a fost implicat în accident.

Autorul accidentului a fugit de la faţa locului. O anchetă este în curs desfăşurare, însă nu au fost operate până acum arestări, a explicat reprezentantul poliției.

Soţia Lisei Banes, Kathryn Kranhold, a publicat marţi pe Twitter o serie de fotografii în semn de omagiu faţă de partenera sa de viaţă.



În timp ce Banes se lupta pentru viaţă în spital, Kathryn Kranhold a lansat un apel în ziarul The Daily News, pentru a-l găsi pe autorul accidentului.



Lisa Banes a jucat în numeroase filme, în sitcom-uri precum „Roseanne”, dar şi producţii teatrale, pe Broadway.



În cinema, cele mai notabile roluri ale sale au fost în „Gone Girl” (2014) şi în comedia romantică „Cocktail” (1988), alături de Tom Cruise.

Lisa Banes was so vivacious, so indelible, in the LCT production of Arcadia that I've thought about her performance for decades. I'm so sorry to read of her death. pic.twitter.com/Wi0DjVPNzV